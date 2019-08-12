«Трактор» и «Металлург» сыграют матч за первое место

Розыгрыш Кубка губернатора Челябинской области по хоккею завершится 13 августа.

10 августа начался розыгрыш Кубка губернатора Челябинской области по хоккею. В турнире участвуют четыре команды: челябинский «Трактор», магнитогорский «Металлург», череповецкая «Северсталь» и экспериментальная Сборная Кубка губернатора, в которую вошли игроки всех трех клубов.

По итогу первых двух игровых дней «Трактор» и «Металлург» имеют в своем активе по две победы: они обыграли «Северсталь» и Сборную турнира.

В субботу, 10 августа «Трактор» взял верх над Сборной Кубка со счетом 5:2, а «Металлург» обошёл «Северсталь» с результатом 2:1.

11 августа магнитогорцы выиграли у объединённой команды Кубка — 3:1. А «черно-белые» одержали победу над череповчанами с итоговым счетом 2:1.

Во вторник, 13 августа, в 19:00 южноуральские клубы сойдутся в матче за главный трофей турнира, а в 15:00 «Северсталь» и Сборная сразятся за третье место.

«Мы хотим выиграть домашний турнир, мы этого не скрываем, но, тем не менее, это всё-таки предсезонный турнир. Мы нарабатываем правильные навыки, которые нам пригодятся в сезоне. Магнитка мощно выглядит, но будем готовиться и играть на победу», — отметил Петерис Скудра, главный тренер «Трактора».

А прямую трансляцию каждого матча можно посмотреть на 1obl.tv.