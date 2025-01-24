Хоккеист «Трактора» Артем Пеньковский забил лакросс в чемпионате КХЛ 3×3 (ВИДЕО)

Челябинец забил гол-красавец в ворота «Сибири», а его команда победила по буллитам 5:4

В чемпионате КХЛ 3×3 эффектный лакросс исполнил хоккеист «Трактора» Артем Пеньковский. Он забил гол-красавец в ворота новосибирской «Сибири» в 6-м туре турнира. Челябинская команда выиграла у соперников по буллитам со счетом 5:4, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра «Трактора» и «Сибири» прошла во второй день 6-го тура чемпионата КХЛ. В первый день сибиряки оба своих матча проиграли, а «черно-белые» обменялись победами с «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым».

Украшением сегодняшнего матча стал гол-лакрос в исполнении Артема Пеньковского. Челябинский хоккеист забросил вторую шайбу в ворота сибиряков, обманув защитников и голкипера. «Трактор» в итоге одержал победу по буллитам, а сам игрок стал автором дубля.

Хоккей. Чемпионат КХЛ 3×3. 6-й тур. 24 января. «Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 5:4 (бул)

Шайбы забросили:

1:0 — Григорий Несветаев, 01:28

2:0 — Артем Пеньковский, 02:37

3:0 — Артем Пеньковский, 07:52

3:1 — Алексей Кривченков, 11:17

4:1 — Сергей Шумаков, 12:35

4:2 — Артем Мишкин, 14:56

4:3 — Иван Самсонов, 18:03

4:4 — Иван Самсонов, 19:55

5:4 — Григорий Несветаев, 21:00 (бул).

Отметим, что Артем Пеньковский является воспитанником «Трактора». В КХЛ он провел за «черно-белых» 219 матчей, в которых набрал 39 (19+20) очков. В последний раз он сыграл за челябинскую команду в сезоне-2018/2019. Теперь выступает за нее, но уже в турнире формата 3×3.

Завтра, 25 января, состоится третий игровой день турнира. Четыре команды проведут по два матча, а завершится 6-й тур 26 января. Финальным его аккордом станет суперигра, в которой две лучшие команды поборются за денежную премию в 1 миллион рублей.

Фото и видео: КХЛ (3×3.khl.ru)