Форвард хоккейного клуба «Сибирь» Энди Андреофф стал автором курьезного гола в чемпионате КХЛ. Канадский игрок открыл счет в матче с «Трактором» странным стечением обстоятельств: шайба после череды рикошетов заползла в ворота челябинского клуба. Курьезный гол прямым образом повлиял на результат матча, в котором «Сибирь» одержала победу со счетом 4:3, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Хоккеист «Сибири» забросил эту шайбу в самом начале матча, уже на 3-й минуте первого периода. Игровая ситуация не представляла серьезной опасности воротам «Трактора». Энди Андреофф бросал из не самой выгодной позиции. К тому же голкипер «Трактора» Зак Фукале контролировал ситуацию, надежно перекрывал ближний угол ворот.
Канадский хоккеист решился на бросок: шайба попала в угол ворот, но с внешней их стороны, отскочила в поле и странным образом срикошетила от ледовой площадки, задела амуницию вратаря и заползла в ворота. Зак Фукале так и не понял, как она оказалась за его спиной.
Остались под впечатлением от увиденного и комментаторы телеканала КХЛ-ТВ. Один из них, экс-игрок «Трактора» Алексей Потапов, сказал в прямом эфире, что не припомнит такие курьезные голы в своей карьере.
Эта заброшенная шайба во многом повлияла на ход всего матча. Хоккеисты «Сибири» стали играть по счету, стараясь сохранить победный счет. Им в итоге удалось победить со счетом 4:3. Подробный репортаж о матче мы опубликовали здесь.
Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск)
Видео: КХЛ-ТВ