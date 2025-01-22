Хоккеист «Сибири» Энди Андреофф забил гол-фантом в ворота «Трактора» (ВИДЕО)

Шайба удивительным образом срикошетила от амуниции голкипера Зака Фукале

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Форвард хоккейного клуба «Сибирь» Энди Андреофф стал автором курьезного гола в чемпионате КХЛ. Канадский игрок открыл счет в матче с «Трактором» странным стечением обстоятельств: шайба после череды рикошетов заползла в ворота челябинского клуба. Курьезный гол прямым образом повлиял на результат матча, в котором «Сибирь» одержала победу со счетом 4:3, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хоккеист «Сибири» забросил эту шайбу в самом начале матча, уже на 3-й минуте первого периода. Игровая ситуация не представляла серьезной опасности воротам «Трактора». Энди Андреофф бросал из не самой выгодной позиции. К тому же голкипер «Трактора» Зак Фукале контролировал ситуацию, надежно перекрывал ближний угол ворот.

Канадский хоккеист решился на бросок: шайба попала в угол ворот, но с внешней их стороны, отскочила в поле и странным образом срикошетила от ледовой площадки, задела амуницию вратаря и заползла в ворота. Зак Фукале так и не понял, как она оказалась за его спиной.

Остались под впечатлением от увиденного и комментаторы телеканала КХЛ-ТВ. Один из них, экс-игрок «Трактора» Алексей Потапов, сказал в прямом эфире, что не припомнит такие курьезные голы в своей карьере.

Эта заброшенная шайба во многом повлияла на ход всего матча. Хоккеисты «Сибири» стали играть по счету, стараясь сохранить победный счет. Им в итоге удалось победить со счетом 4:3. Подробный репортаж о матче мы опубликовали здесь.

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск)

Видео: КХЛ-ТВ