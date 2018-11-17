/ Мастер-класс, посвященный индустрии моды, пройдет в публичной библиотеке

Опытные топ-модели раскроют секреты fashion-бизнеса в прямом эфире сайта 1obl.tv.

Модный форум #ТопМодельНеПоРусски пройдет сегодня, 17 ноября, в Челябинске. Спикерами события станут: дизайнер Елена Олещенко, Иван Лепин и опытные модели из Челябинска Михаил Исаков и Сергей Потапенко. Гости мероприятия поделятся опытом и знаниями от работы в fashion-индустрии, расскажут свежие новости мира моды и дизайна, а также раскроют секреты индустрии.

Елена Олещенко — модный искусствовед, дизайнер и основатель «Ermakovishna», участница Mercedes-Benz Fashion Week Russia в коллаборации с брендом «Меховица». Телеведущая «Пойдем гулять!» и «УралMon Amour» СТС Челябинск, организатор Long Fashion Weekend — самого модного события последних нескольких лет в Челябинск и номинант премии журнала ТОП50.Собака.ru «Мода» 2015 г. «Телепроекты» 2017 г., лауреат премии журнала ТОП50.Собака.ru «Мода» 2016 г. Иван Лепин. В январе 2016 года он стал лицом марки американо-китайского дизайнера с одноименным названием — Wir Waren, совместно c которым в 2017 году выпустил авторскую коллекцию одежды для мужчин, которую стали носить артисты Comedy Club. Михаил Исаков — интернациональная модель из Челябинска, модель модельного агентства «Jenny's Agency», участник недели моды в Милане 2018, модель дома моды Alexander McQueen. Сергей Потапенко — интернациональная модель из Челябинска, модель модельного агентства «Jenny's Agency», участник недели моды в Шанхае 2018, модель Timberland Шанхай. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы.

Мастер-класс пройдет в здании публичной библиотеки. Вход на мероприятие свободный. Начало запланировано на 15:00.