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/ Южноуралец Антон Булаев завоевал «золото» на Европейских олимпийских играх

Южноуралец Антон Булаев завоевал «золото» на Европейских олимпийских играх

Спортсмен выиграл медаль в смешанных состязаниях в блочном луке.
сегодня в 11:54
  |  Спорт

Спортсмен из Челябинска Антон Булаев вместе с Натальей Андреевой завоевал золотую медаль в смешанных состязаниях в блочном луке на проходящих в Минске Европейских олимпийских играх. Он стал первым южноуральцем, выигравшим медаль на соревновании.

Еще до старта соревнования по стрельбе из лука было очевидно, что российская пара Булаев / Андреева имеет большие шансы на успех. Титулованные спортсмены подтвердили свой статус, став чемпионами. Хотя судьба золотой медали висела на волоске. Начала турнир российская пара лучников с четвертьфинала, в котором убедительно победила команду Германии (154:143). В полуфинале наши соотечественники также без видимых проблем разобрались с парой из Турции (152:145). А вот финал с голландцами получился драматичным и напряженным. Здесь исход победы решался на тай-брейке, в котором удачливее были россияне. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Напомним, что в конце мая Антон Булаев стал победителем на международном турнире в Турции, который был посвящен завоеванию Константинополя. В финале тех соревнований южноуралец также противостоял сопернику из Нидерландов.

Отметим, что всего на II Европейских олимпийских играх выступают семь спортсменов из Челябинской области. Помимо Антона Булаева это дзюдоист Денис Ярцев, бадминтонист Владимир Иванов, баскетболист Алексей Жердев, велосипедист Дмитрий Мухомедьяров, каратист Евгений Плахутин и Анастасия Белякова, которая поборется за медаль в соревнованиях по боксу.

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