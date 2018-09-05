/ Три новых воркаут-площадки открылись в Челябинске

Строительством объектов занималась Русская медная компания.

В канун Дня города РМК открыла три новых площадки для занятий воркаутом в Челябинске. Новые спортивные объекты появились рядом с дворцом спорта «Надежда», школой олимпийского резерва по футболу и возле «Академии футбола». В РМК говорят, что поддержка профессионального и любительского спорта является одной из приоритетных социальных задач компании.

Повышение доступности занятий физкультурой, популяризация здорового образа жизни, поддержка любительского и профессионального спорта входят в число приоритетных направлений социальной политики Русской Медной Компании. Мы уверены, что здоровье и физическое развитие граждан поможет обеспечить благополучие и процветание нашей страны. Воркаут-площадки — это отличная возможность поддерживать хорошую форму без особых затрат. Мы рады видеть, какой популярностью наши объекты пользуются у людей самых разных возрастов. — комментирует пресс-служба «Русской Медной Компании».

Всего в 2018 году РМК откроет 11 воркаут-площадок и воркаут-парков площадью от 160 до 1000 кв. м. Затраты на строительство объектов составили 20 миллионов рублей, а сами они оснащены современными и безопасными снарядами для тренировок. Кроме того, на площадках находятся информационные стенды, на которых отмечены программы тренировок. Проект по строительству площадок Русская медная компания начала в 2017 году. Тогда на постройку всех объектов было выделено 40 миллионов рублей.