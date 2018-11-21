/ Современные детские площадки изготовят в челябинской колонии

Качели и песочницы затем установят во дворах жилых домов.

Копейские дворы преобразят, установив новые детские игровые площадки. Качели, песочницы, карусели и скамейки сделают заключенные исправительной колонии № 8. Представители ГУФСИН сообщают, что для работы выбраны только качественные материалы, а от заключенных требуют изделия с высоким запасом прочности.

Изготовление детского игрового оборудования и малых архитектурных форм на производственных площадях Центра трудовой адаптации ИК-8 способствует не только увеличению дохода исправительного учреждения, но и дает возможность создать новые рабочие места для осуждённых, что способствует их лучшей ресоциализации после освобождения. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

Над детскими площадками для копейских дворов трудятся 14 заключенных.