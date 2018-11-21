Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.59 -0.42 75.18 -0.14
Челябинск
сейчас
 
-2 °C
завтра
 
-5 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Современные детские площадки изготовят в челябинской колонии

Современные детские площадки изготовят в челябинской колонии

Качели и песочницы затем установят во дворах жилых домов.
сегодня в 12:48
  |  Общество

Копейские дворы преобразят, установив новые детские игровые площадки. Качели, песочницы, карусели и скамейки сделают заключенные исправительной колонии № 8. Представители ГУФСИН сообщают, что для работы выбраны только качественные материалы, а от заключенных требуют изделия с высоким запасом прочности.

Изготовление детского игрового оборудования и малых архитектурных форм на производственных площадях Центра трудовой адаптации ИК-8 способствует не только увеличению дохода исправительного учреждения, но и дает возможность создать новые рабочие места для осуждённых, что способствует их лучшей ресоциализации после освобождения. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

Над детскими площадками для копейских дворов трудятся 14 заключенных.

Общество
Хулиганы испортили детскую площадку в Миассе
06.11.2018
Хулиганы испортили детскую площадку в Миассе
Общество
Глухарь приземлился на площадку с детьми в Усть-Катаве. Видео
  
24.09.2018
Глухарь приземлился на площадку с детьми в Усть-Катаве. Видео
Спорт
Три новых воркаут-площадки открылись в Челябинске
05.09.2018
Три новых воркаут-площадки открылись в Челябинске
Общество
Жители Теплотеха просят коммунальщиков вырубить трухлявые деревья на детской площадке
24.08.2018
Жители Теплотеха просят коммунальщиков вырубить трухлявые деревья на детской площадке
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
Виктор Антипин и Виталий Кравцов включены в заявку на Матч Звезд КХЛ
сегодня в 16:10
Виктор Антипин и Виталий Кравцов включены в заявку на Матч Звезд КХЛ
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь в определении болезни Егора Бахматова
сегодня в 16:00
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь в определении болезни Егора Бахматова
Общество
Следственный комитет проверит Дом ребенка исправительной колонии № 5
сегодня в 15:54
Следственный комитет проверит Дом ребенка исправительной колонии № 5
Общество
В Областной библиотеке для слабовидящих и слепых пройдет акция «Хвостатый доктор»
сегодня в 15:47
В Областной библиотеке для слабовидящих и слепых пройдет акция «Хвостатый доктор»
Общество
Челябинск справится с уборкой снега на 100%
сегодня в 15:08
Челябинск справится с уборкой снега на 100%
Хоккей
Жители Катав-Ивановска поддержали создание национального парка «Зигальга»
сегодня в 15:03
Жители Катав-Ивановска поддержали создание национального парка «Зигальга»
Общество
Челябинцы рассказали, где хотят жить
сегодня в 14:20
Челябинцы рассказали, где хотят жить
Общество
Неизвестная пыталась украсть ребенка из образовательного центра в Парковом
сегодня в 14:14
Неизвестная пыталась украсть ребенка из образовательного центра в Парковом
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6