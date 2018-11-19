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/ Представлен окончательный вариант новой арены екатеринбургского «Автомобилиста»

Представлен окончательный вариант новой арены екатеринбургского «Автомобилиста»

Спортивный комплекс построят на месте снесенной телебашни.
сегодня в 16:39
  |  Спорт

Уральская горно-металлургическая компания представила окончательный вариант новой ледовой арены в Екатеринбурге. Как рассказал генеральный директор АО «Ледовая арена» Данил Кирицкий, проект создан с пожеланиями градостроительного совета при губернаторе Свердловской области.

На данный момент мы завершили разработку предварительной стадии проектной документации, мы сегодня на форуме «Города России — 2030» будем показывать итоговый дизайн. По итогам градсовета был ряд пожеланий в части визуализации, мы их доработали, но особенно в части интерьера еще не являются окончательными. Они будут дорабатываться, но это актуальная версия. Концептуально, технологически в проекте ничего не поменялось. — рассказал Данил Кирицкий.

Вместимость арены составит 15 тысяч зрителей. Предполагается, что УГМК вложит в строительство комплекса 50 миллионов рублей. Отметим, новое спортивное сооружение появится на месте снесенной телебашни.

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