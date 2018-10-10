/ Еловую аллею возле арены «Трактор» высадили волонтеры

Акция проходила в рамках программы «Зеленая среда».

Сотрудники Федоровской нефтебазы сети АЗС «Газпром-нефть» стали участниками программы по озеленению территории ледовой арены «Трактор» имени Валерия Белоусова. Акция традиционно проводится на территориях, которые прилегают к нефтебазам и и сети АЗС «Газпромнефть» на Урале, в Сибири и Центральном регионе, однако в нынешнем году она прошла в обновленном формате и объектами озеленения стали общественные городские пространства.

Ледовая арена — это популярное место в нашем городе, мы часто приезжаем сюда вместе с семьями на спортивные и развлекательные мероприятия. Поэтому были рады поучаствовать в благоустройстве этой территории. — сказал начальник Федоровской нефтебазы АО «Газпромнефть-Терминал» Вячеслав Красников.

Отметим, на газонах арены уже есть аллеи участников и призеров олимпиад и ветеранов хоккея «Трактора». Теперь рядом с ними расположились и 30 елей от работников Федоровской нефтебазы и сети АЗС «Газпромнефть». Отметим, что экологический проект «Зеленая среда» отличается широкой географией. В прошлом году в рамках акции в Санкт-Петербурге, Ярославле, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Омске, Новосибирске, Тюмени и Екатеринбурге волонтеры сети АЗС «Газпромнефть» и «Газпромнефти-Терминала» высадили более 1000 деревьев.