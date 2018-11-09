/ На территории Южного Урала могут построить ветряную электростанцию

Сначала будут установлены метеомачты для контроля скорости ветра.

В 22 регионах России проведут исследования, чтобы выбрать территорию для строительства ветряных электростанций. На Южном Урале установят метеомачты, измеряющие скорость ветра.

Проект будут реализовывать «Фортум» и Роснано. Компанию, которая могла бы передавать метеоданные с потенциальных площадок, сейчас ищут.

Запрос цен на услуги передачи метеоданных объявила компания «Ветропарки ФРВ».

Ветроизмерения — фактор принятия решения о реализации проекта на возможных площадках. В списке есть Челябинская область. Но решений о реализации проекта на Южном Урале принято не было. Суть контрактных отношений с подрядчиками мы не комментируем. — уточнили в компании «Ветропарки ФРВ».