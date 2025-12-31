Нокаут в боксе, шок в гиревом спорте — чем удивили челябинские атлеты

Хит-парад спортивных событий 2025 года в Челябинской области (часть 2)

Боксер Сергей Ковалев провел свой прощальный бой, конькобежка Екатерина Алдошкина и тхэквондистка Татьяна Минина стали мамами, а в селе Усть-Багаряк 73-летняя Сания Харрасова подняла гирю 236 раз! Чем и как удивили атлеты Челябинской области — во второй части нашего хит-парада главных спортивных событий 2025 года.

Массовые состязания прошли во всех городах и районах Южного Урала, центральные старты — в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе. В общей сложности на «Лыжню России-2025» встали более 19 тысяч жителей региона. И это солидный показатель в масштабах всей страны.

Хорошая погода и выходной день помогли собрать такое большое количество любителей активного отдыха и здорового образа жизни. В этом году мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Наш прославленный чемпион провел свой последний бой на профессиональном ринге не где-нибудь, а на родине — Челябинске. Сергей Ковалев в рамках турнира IBA. PRO нокаутировал в 7-м раунде немца Артура Манна.

«Я очень рад, что провел прощальный бой в карьере на родине — где стартанул, там и закончил. Сделал круг почета мирового бокса и поставил точку. На прощание хочу поблагодарить всех болельщиков. Всех, кто за меня переживал во всем мире. Привет Челябинску и родному Копейску», — отметил Сергей Ковалев после боя.

Она принесла сборной России первую медаль на соревнованиях в Токио, выиграв состязания по дзюдо среди атлетов с ограничениями по слуху. В финальном поединке в весовой категории до 48 кг она одолела соперницу из Мексики и впервые в карьере выиграла Сурдлимпийские игры!

«Пусть я ничего не слышу, но внутри до сих пор бушует ураган эмоций, хочется кричать от счастья. Я всю жизнь стремилась к этой победе, она для меня много значит», — призналась спортсменка по возвращении домой.

У миасской школы олимпийского резерва «Вертикаль» появилось новое подразделение — физкультурно-спортивный комплекс «Центр скалолазания», объект, уникальный в масштабах не только Урала, но всей страны. Красную ленточку перед входом в новый центр перерезали заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, министр спорта региона Владимир Иванов, глава Миасса Юрий Ефименко и начальник городского управления спорта Владимир Васильев.

Миасская школа скалолазания насчитывает 40 лет истории. Ее путь начинался с небольшой тренировочной стенки, затем энтузиасты собственными силами смонтировали скалодром в спорткомплексе «Заря», в 2018 году появился уличный скалодром. Решение о строительстве полноформатного центра вокруг уличного комплекса было принято в 2020 году, а в 2022-м при поддержке губернатора и министерства спорта Челябинской области стартовали работы, которые теперь успешно завершены.

Наша прославленная и титулованная команда «Динамо-Уралочка» из Златоуста по-спортивному справила свой День рождения. Она «прорубила окно» в Европы и дважды сразилась с венгерским клубом «Дунайварош». Эти матчи прошли в рамках 40-летнего юбилея команды из Златоуста.

В Златоусте матч завершился победой наших девчат со счетом 14:13, а в Челябинске была зафиксирована боевая ничья. Таким образом, «Динамо-Уралочка» выиграла Суперсерию-2025, а главное — подарила любителям водного поло праздничную атмосферу и игру высочайшего класса.

В основе логотипа — узнаваемая «стрелка», унаследованная от времен, когда клуб носил имя «Зенит». Теперь она воплощена в элегантной и лаконичной букве «Ч». Дизайнеры убрали все лишнее, создав символ, который отлично работает в цифровую эпоху.

Обновились и клубные цвета клуба. Знаковые синий, белый и голубой стали насыщеннее, а в палитру добавился коричневый — как напоминание о горных породах Южного Урала и неразрывной связи команды с землей, которую она представляет.

Так футбольный клуб «Челябинск» начал писать свою новую главу, впервые за долгие годы вернувшись в Первую лигу. Дебютант оказался не робкого десятка, наша команда уверенно идет в группе лидеров турнира.

Одна из самых известных и титулованных челябинских спортсменок Екатерина Алдошкина стала мамой. У нее и супруга Даниила родилась замечательная дочурка, которую назвали Варварой.

Долгожданное событие в семье Алдошкиных случилось в конце февраля. Наша Екатерина уже вовсю тренируется и готовится возобновить карьеру. Говорит, что в планах вернуть себе лидирующие позиции в сборной России, постараться достойно выступить на международной арене.

Одна из самых известных и титулованных челябинских тхэквондисток Татьяна Минина приняла решение завершить карьеру. Серебряный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка Европы стала мамой. И заявила, что возвращаться в спорт не планирует.

«Я не могу сказать, что мой путь в спорте был тернистым или суперсложным. На то это и спорт, что в нем каждый день должен быть лучше, чем он был вчера. Но я настолько любила эти трудности, что они мне не казались чем-то страшным. И благодарна тому, что когда-то пришла в тхэквондо, оно для меня стало делом всей жизни», — сообщила спортсменка.

Спасибо тебе Татьяна за все! И пусть твоя жизнь вне спорта будет не менее яркой и насыщенной на важные и хорошие события.

Спортсменка начинала свою карьеру в Златоусте под фамилией Белова. Затем, выйдя замуж, стала известна как Ольга Горбунова. На протяжении восьми сезонов она выступала за «Уралочку», а в 2016 году после того, как завоевала бронзу на Олимпийских играх, отправилась в волгоградский «Спартак». Спустя восемь лет она приняла решение вернуться в родной Златоуст.

Она — одна из самых титулованных воспитанник златоустовской «Уралочки», дважды выступала в составе сборной России на летних Олимпийских играх, на одной из них завоевала бронзовую медаль. И сейчас держит свой уровень, являясь одним из лидеров команды в Евразийской ватерпольной лиге.

73-летняя жительница села Усть-Багаряк Сания Харрасова стала героиней сельской спартакиады, выиграв соревнования по гиревому спорту с результатом 236 подъемов 8-килограммовой гири.

Несмотря на отсутствие в селе спортивной инфраструктуры, женщина, привыкшая к физическому труду в собственном хозяйстве, показывает удивительные результаты. Теперь она намерена сдать нормы ГТО на «золото» и попробовать свои силы в армрестлинге.

Самое удивительное в этой истории то, что Сания Идрисовна в молодости никогда спортом серьезно не занималась. То есть она бегала на лыжах, но несерьезно — ради поддержания физической активности.

Спортивные итоги года — часть 1. Париж задавал тренды в беге, Златоуст собирал аншлаги на биатлоне

Фото: Виталий Визаулин, Дмитрий Сопильняк, Олег Каргаполов, Алексей Журавлев (все — ИА «Первое областное»), пресс-служба ХК «Трактор», ПФК ЦСКА, ВК «Динамо-Уралочка», ФК «Челябинск», из личного архива Татьяны Мининой и Екатерины Алдошкиной.

Коллажи: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Продолжение следует...