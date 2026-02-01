Федерацию бокса Челябинской области признали лучшей в России

Такой чести она удостаивается третий год подряд

Челябинская область подтвердила статус одного из ведущих центров развития бокса в России! По итогам VI Всероссийского боксерского форума в Москве региональную Федерацию признали в числе лучших в стране, а тренер Виктор Фархутдинов из Златоуста получил звание лучшего наставника мужской сборной России, сообщает пресс-служба Федерации бокса Челябинской области.

Это уже третий год подряд, когда регион удостаивается столь престижной федеральной награды. Торжественное награждение прошло в рамках праздничного гала-ужина по итогам 2025 года. Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин вручил награду исполнительному директору региональной федерации Фаригату Касымову.

«Благодарим всех, кто развивает бокс на Южном Урале, а также выражаем слова благодарности Федерации бокса России за высокую оценку нашей работы!» — отметил Фаригат Касымов.

Челябинская организация вошла в десятку сильнейших федераций страны. Помимо нее признаны лучшими федерации бокса Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Хабаровского края, Чеченской Республики, Бурятии и Дагестана.

На этом победы южноуральского бокса не закончились. В личных номинациях звания «Лучший тренер мужской спортивной сборной команды РФ» удостоен наш земляк из Златоуста — Виктор Борисович Фархутдинов.

Напомним, что в рамках Всероссийского боксерского форума в Москве состоялся также вечер профессионального бокса IBA.PRO. Здесь ярко дебютировал в профи Эдмонд Худоян — по итогам 10-раундового поединка он единогласным решением судей победил филиппинца Джеплекса Куиранте и завоевал титул чемпиона WBA. Asia в наилегчайшем весе.