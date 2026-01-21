Боксер из Златоуста Эдмонд Худоян сразится за титул чемпиона WBA Asia в Москве

Его соперником на профессиональном ринге станет Джеплекс Куиранте из Филиппин

Боксер из Златоуста Эдмонд Худоян готовится провести бой на профессиональном ринге. В поединке за пояс чемпиона WBA Asia в минимальном весе его соперником станет Джеплекс Куиранте из Филиппин. Бой состоится 30 января в рамках Всероссийского боксерского форума и турнира IBA. PRO в Москве, сообщает Федерация бокса России.

Шестикратный чемпион России, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, чемпион Европы — 2024 проведет 10-раундовый поединок на профессиональном ринге в рамках турнира IBA. PRO 14. Соперник у боксера из Златоуста серьезный, в профи он не знает поражений. Джеплекс Куиранте провел 6 боев, в которых одержал 6 побед (из них 3 — нокаутом).

Возглавит событие встреча россиянина Мурада Халидова (11-0-0, КО 6) с кубинцем Хосе Лардуэтом (15-1-0, КО 13) за пояс IBA. PRO Intercontinental в тяжелом весе. В со-главном событии шоу на профессиональном ринге дебютирует 21‑летний российский тяжеловес Давид Суров, который в декабре прошлого года в Дубае (ОАЭ) завоевал золотую медаль чемпионата мира. Также в Москве на ринг выйдет вице-чемпион мира — 2025, трехкратный чемпион России Евгений Кооль.

Отметим, что для Эдмонда Худояна это будет уже третий бой на профессиональном ринге. Ранее боксер из Златоуста одержал две победы над Темиртасом Жусуповым из Казахстана на турнире в Анталье и мексиканцем Даниэлем Вальядарресом в Эфиопии.

Турнир «IBA. PRO 14» будет организован генеральным директором IBA. PRO Алом Сиестой при поддержке президента IBA Умара Кремлева и Федерации бокса России. В прямом эфире бои покажет телеканал «Матч ТВ».