/ Челябинский боксер нокаутировал кубинца

﻿Южноуралец Мурат Гассиев одержал победу над Юниером Дортикосом в полуфинале Всемирной суперсерии.

Студент УралГУФК после очередной победы объединил у себя титулы чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF. Поединок состоялся в Сочи.



Бой завершился на 12 раунде нокаутом. До решающего удара южноуралец два раза отправлял кубинца в нокдаун.



Спасибо всем моим фанатам, спасибо всем за поддержку. И еще хочу сказать, у моего брата был день рождения 1-го февраля, эту победу я посвящаю ему. Дай бог всем иметь такого брата или сестру. — рассказал Мурат Гассиев после боя «Матч ТВ».

Это уже 26-я победа 24-летнего южноуральца в 26 боях. При этом 31-летний кубинец Дортикос потерпел свое первое поражение, до этого 22 раза подряд одерживая победы.

Теперь Мурат Гассиев встретится с чемпионом WBC и WBO украинцем Александром Усиком на финале суперсерии 11 мая в Саудовской Аравии.

