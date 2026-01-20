Николай Сандаков: «Если дети не идут в спорт, а трибуны пустые — ты неэффективен»

Челябинский спортивный функционер — о том, почему спорт честнее бюрократии, а власть — это не должность, а возможность менять реальность

Люди приходят и уходят, организация должна работать и быть эффективной. Босс челябинского баскетбола Николай Сандаков убежден в том, что система должна быть сильнее отдельных личностей. Ему важен не личный рост, а создание организации, которая будет работать на благо спорта независимо от кадровых перестановок. Свою философию управления он изложил в откровенном обращении к коллегам, предлагая сделать эти принципы общим ориентиром. Публикуем его обращение от первого лица.

Власть часто путают с должностью, кабинетом и табличкой на двери. Это удобная иллюзия. Должность — всего лишь административный ресурс. Временный. Его могут дать, могут забрать, могут заменить фамилию — и система поедет дальше. Может, чуть хуже, но поедет.

Настоящая власть — в другом. В способности влиять на людей, позитивно влиять, и в умении менять реальность, а не отчеты о ней. Меня часто спрашивают: почему спорт?

Ответ простой и очень прагматичный.

Я сам человек спортивный, в баскетболе с 8 лет, плюс имею неплохие управленческие компетенции, а спорт как вид деятельности очень ценностный, правильный, богоугодный. В спортивном управлении, как и в самом спорте, всегда есть куда развиваться. Спорт, в отличие от власти, — это для меня служение. Служение Богу, стране и людям.

Важно, что… В больших иерархических системах 80% времени уходит на согласования, аппаратные игры и имитацию деятельности. На результат остается 20%. В итоге размывается и ответственность, и смысл.

В спорте и его администрировании все наоборот. В спортивном менеджменте и инфраструктуре невозможно сделать вид, что ты поработал. Если команда не играет, дети не идут в спорт, а трибуны пустые — ты неэффективен. Если арена и спортивный зал не построены — ты проиграл. Если экономика проекта не сходится — ты банкрот. Это честная среда.

Я долго строил карьеру, двигаясь по вертикали во власти. И был успешен. Но там эффективность трудно мерить добром, которое ты несешь в мир. Сегодня мы строим среду — горизонтальную, устойчивую, осязаемую, нацеленную на важное.

Надеюсь, что системы, которые мы создаем сейчас, — «Челбаскет», федерация баскетбола, спортивная инфраструктура — будут работать для города и людей независимо от того, какая у меня будет должность завтра и будет ли она вообще.



