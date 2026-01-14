Определились участники Кубка губернатора — 2026 по баскетболу 3×3 в Челябинске

На турнир приедет сильнейший в мире клуб «UB» из Сербии

Кубок губернатора — 2026 по баскетболу 3×3 соберет в Челябинске сильнейшие команды мира. Третий по счету турнир в этом году выйдет на принципиально новый уровень: за победу будут сражаться 14 команд из России, США, Сербии, Хорватии, Испании, Китая и Мадагаскара. Заявил о своем согласии прибыть на Южный Урал и топовый клуб из Сербии, который трижды брал неофициальный титул чемпиона мира, сообщает региональная федерация баскетбола.

Челябинск вновь станет столицей мирового баскетбола 3×3 в марте этого года. Впервые в истории на паркет ДС «Юность» выйдут команды из топ‑10 мирового рейтинга ФИБА, чтобы побороться за главный трофей III международного турнира на Кубок губернатора Челябинской области.

Самым титулованным участником будет команда номер один в мире — клуб «UB» из Сербии, который стал победителем последнего мирового тура ФИБА. Этот титул сербские баскетболисты завоевывали трижды.

Выступят в турнире и две южноуральские команды — «Курчатов» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск). Отметим, что первая из них уже становилась обладателем трофея, выиграв первый розыгрыш Кубка губернатора в 2024 году.

Зрителей ждет не только накал страстей и баскетбол высочайшего качества, но и масштабная спортивно-развлекательная программа. В перерывах между матчами гостей турнира ожидают активности в холле, конкурсы и сюрпризы. Насыщенную атмосферу праздника создадут звездный ведущий и секретный хедлайнер, имя которого организаторы пока держат в тайне.

Организаторами турнира выступят Фонд поддержки спорта, Федерация баскетбола Челябинской области и клуб «ЧБК».

Возрастное ограничение: 6+