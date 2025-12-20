Баскетбольный клуб «ЧБК» одержал девятую победу подряд на домашней площадке

Челябинцы выиграли у БК «Барнаул» 79:74 и сохранили лидерство в Суперлиге

Очередную победу на домашнем паркете в Суперлиге одержал клуб «ЧБК». Челябинская команда не без проблем справилась с соперниками из Барнаула — 79:74. Это уже девятая победа подряд подопечных Горана Вучковича в Челябинске, южноуральцы не знают поражений на домашнем паркете и уверенно лидируют в чемпионате, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Итоговый перевес в 5 очков над соперниками из Алтайского края не должен вводить в заблуждение. Челябинцы уверенно контролировали ход матча, вели по его ходу в 15-17 очков. Уже стартовый период «ЧБК» выиграл со счетом 30:15, сохранил он это преимущество и после второй четверти. При счете 46:31 команды отправились на большой перерыв.

И даже в третьем отрезке матча хозяева площадки не давали соперникам и шанса на спасение. Зато в четвертом периоде барнаульцы наконец-таки заиграли в полную мощь и едва не совершили камбэк. За 5 минут до финальной сирены они сократили разрыв в счете до 4 очков (67:71). К счастью, баскетболисты «ЧБК» вовремя подключили резервы, наладили игру в нападении и довели матч до победы — 79:74.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. 19 декабря. «ЧБК» (Челябинск) — БК «Барнаул» (Алтайский край) — 79:74 (30:15, 16:16, 19:20, 14:23).

«ЧБК»: Ильвовский (11), Орехов (10), Эдвардс (10), Суворов (10), Савин (10), Ривный (9), Додеус (7), Туманов (6), Поллард (6), Стубеда, Кольцов.

БК «Барнаул»: Щербаков (16), Грачев (13), Белошапко (12), Савицкий (8), Айрих (7), Лагутин (7), Близнюк (6), Наумов (3), Савченко (2), Сорокин, Чиженок, Попов.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Дмитрий Ривный («ЧБК»)

Сыграл полезно и эффективно: 9 очков и 9 подборов при хорошей реализации бросков с игры (60%).

Роман Щербаков (БК «Барнаул»)

Стал самым результативным игроком матча, набрав 16 очков).

Вадим Орехов («ЧБК»)

Провел немного времени на площадке (18 минут), но помог команде в нужный момент, набрав 10 очков, из них 8 баллов — со штрафных бросков.

«ЧБК» в сезоне-2025/2026 провел 9 матчей на домашней площадке в Суперлиге и во всех одержал победы. Единственные два поражения челябинцы потерпели в гостевых поединках. Подопечные Горана Вучковича продолжают уверенно лидировать в чемпионате. В 2025 году им предстоит сыграть два матча на выезде — с грозненским «Динамо» (22 декабря) и «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга (25 декабря).

Фото: пресс-служба клуба «ЧБК» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).