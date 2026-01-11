Баскетбольный клуб «ЧБК» проиграл в Москве, но остался лидером Суперлиги

Челябинская команда уступила дублю столичного ЦСКА со счетом 76:86

Челябинский клуб «ЧБК» потерпел третье поражение в Суперлиге, уступив на выезде столичному ЦСКА-2 со счетом 76:86. Южноуральцы хорошо провели поединок, но сказалась физическая усталость после кубкового матча с приморским «Динамо». Несмотря на поражение, «ЧБК» сохранил лидерство в Суперлиге.

Накануне в Челябинске «ЧБК» провел энергозатратный поединок 1/4 финала Кубка России с «Динамо» из Владивостока. Подопечные Горана Вучковича уступили с минимальным перевесом в счете 71:72. И, по всей видимости, эта игра физически измотала южноуральцев. У них были лишь три дня отдыха перед игрой с дублем столичного ЦСКА в Суперлиге. Это отразилось на игре ребят с армейцами в Москве.

В первой половине матча шла равная игра, с акцентом на оборону. Чуть лучше в таком стиле проявили себя столичные баскетболисты. 38:33 — итог первых двух периодов. После перерыва ЦСКА-2 еще увеличил преимущество. И все же «ЧБК» сохранял шансы на то, чтобы совершить камбэк. Увы, не получилось. Концовка осталась за хозяевами площадки.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. 11 января. ЦСКА-2 (Москва) — «ЧБК» (Челябинск) — 86:76 (23:21, 15:11, 22:17, 26:27).

ЦСКА-2: Никонов (17), Покинко (12), Новиков (12), Пронин (10), Григорий (9), Князев (7), Орешников (2), Бондаренко (2), Петухов (6), Тюлюбаев (5), Лавренов (4), Ширинкин.

«ЧБК»: Ривный (17), Поллард (13), Суворов (12), Эдвардс (8), Туманов (8), Ильвовский (8), Додеус (5), Савин (3), Стубеда (1), Орехов (1), Аникин, Кольцов.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Ярослав Никонов (ЦСКА-2)

Провел немного времени на площадке (менее 22 минут), но сыграл эффективно: набрал 17 очков и сделал 4 подбора.

Дмитрий Ривный («ЧБК»)

Стал самым результативным игроком челябинского клуба, набрав 17 очков. В активе также 5 подборов и 3 передачи при хорошем проценте попадания с игры (60%).

Был близок к тому, чтобы сделать дабл-дабл, у него 12 очков и 9 подборов (и это при росте 185 см).

Несмотря на поражение, «ЧБК» сохранил за собой лидерство в Суперлиге. Впереди у подопечных Горана Вучковича еще три гостевых поединка. Челябинцам предстоит сразиться с БК «Тамбов» (13 января), «Темп-СУМЗ» (20 января) и «Куполом-Родники» (23 января).

Фото: пресс-служба ПБК ЦСКА (Москва).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).