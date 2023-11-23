Владимир Путин наградил легендарную конькобежку Лидию Скобликову орденом Александра Невского

Шестикратную олимпийскую чемпионку из Златоуста отметили за вклад в развитие физической культуры и спорта

Легендарная южноуральская конькобежка Лидия Скобликова из Златоуста удостоена награды за вклад в развитие физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу. Шестикратная олимпийская чемпионка представлена к награде — ордену Александра Невского. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Лидия Скобликова является одной из самых титулованных и известных спортсменок в истории российского и мирового спорта. Уроженка Златоуста добилась уникального достижения на Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке, одержав победы в забегах на всех четырех дистанциях (500, 1500, 5000 и 10 000 метров). В общей сложности на главных зимних стартах четырехлетия Лидия Павловна завоевала шесть золотых олимпийских медалей. Также на счету Скобликовой — 12 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых наград чемпионатов мира.

«Я даже и не знала об этой новости. Я очень рада и счастлива, что так высоко оценили мою деятельность во благо конькобежного спорта. Я даже не рассчитывала получить такую награду, для меня это очень неожиданно»,— рассказала Лидия Скобликова в эфире «Матч ТВ».

Лидии Павловне Скобликовой 84 года. Она сейчас живет в Москве. Но старается регулярно приезжать на малую родину — в Челябинск и Златоуст. В областной столице ее имя носит ледовый дворец «Уральская молния» и спортивная школа по конькобежному спорту. Ежегодно проводятся соревнования на призы в ее честь.