Хоккеисты «Металлурга» в результативном матче вырвали победу у «Спартака»

Магнитогорский клуб выиграл пятый матч серии плей-офф Кубка Гагарина со счетом 5:3

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» вырвали победу у «Спартака» в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Сегодня, 28 марта, южноуральцы победили со счетом 5:3 и вышли вперед в серии 3-2. У хозяев льда две шайбы забросил форвард Данила Юров, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первый период пролетел стремительно, игра шла практически без остановок. Первый шанс открыть счет в матче получили гости, когда получили возможность две минуты сыграть в большинстве. «Магнитка» выстояла, а затем забила. Форвард хозяев Данила Юров ворвался в зону соперника и, не долго думая, бросил — шайба пролетела над «блином» голкипера и юркнула в ворота — 1:0.

Произошло это на 8-й минуте. Перерыв между первой и второй заброшенной шайбой получился небольшой: на 12-й минуте «Металлург» удвоил преимущество. Гол-красавец «нарисовали» Роман Канцеров и Денис Зернов. Вдвоем они оставили в дураках всю оборону столичного клуба. Под занавес периода Данила Юров забросил и третью шайбу, оформив таким образом «дубль». А еще вынудил главного тренера «красно-белых» произвести рокировку голкиперов. Вместо Дмитрия Николаева место в «рамке» занял Андрей Кареев.

Во втором периоде больше времени в атаке провели гости. В этом нет ничего удивительного, если учесть, что им нужно было как-то спасать ситуацию. Любезно отдали им инициативу магнитогорцы, которые стали действовать по счету. Вновь в центре внимания был Данила Юров. Форвард «Металлурга» в этот раз дважды за период вынужден был подумать над своим поведением на скамейке для штрафников.

Но «красно-белые» в большинстве выглядели неубедительно. В численном преимуществе лучше действовали игроки «Металлурга». В формате «5 на 4» они забросили еще одну шайбу, автором которой стал Даниил Вовченко. И все же москвичам удалось забить гол престижа. Причем, сделали они это в меньшинстве, реализовав контратаку. Ее завершал Михаил Мальцев — 4:1.

В дебюте третьего периода едва не забросил шайбу Никита Михайлис. Но форвард «Магнитки» в ближнем бою не смог переиграть голкипера «Спартака». Матч шел к своей логической развязке, но магнитогорская команда умудрилась создать себе проблемы на ровном месте. Подвели ее удаления. В середине периода москвичи дважды реализовали большинство, сократив отставание до минимума — 4:3.

К счастью, у команды из Магнитогорска есть Робин Пресс. Шведский защитник блеснул индивидуальным мастерством: сам вошел в зону, стянул на себя трех игроков соперника, а затем в нужный момент выдал изумительную передачу на Никиту Коробкина. Тот и установил окончательный счет в матче.

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28 марта. «Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) — 5:3 (3:0, 1:1, 1:2).

Шайбы забросили:

1:0 — Данила Юров (Александр Петунин, Алексей Маклюков), 07:08 (5×5).

2:0 — Денис Зернов (Роман Канцеров), 11:36 (5×5).

3:0 — Данила Юров (Александр Петунин, Никита Михайлис), 19:08 (5×5).

4:0 — Даниил Вовченко (Робин Пресс, Игорь Гераськин), 34:45 (5×4).

4:1 — Михаил Мальцев (Роман Рукавишников), 37:36 (4×5).

4:2 — Герман Рубцов (Павел Порядин, Николай Голдобин), 48:26 (5×4).

4:3 — Павел Порядин (Андрей Локтионов, Николай Голдобин), 51:12 (5×4).

5:3 — Никита Коробкин (Робин Пресс, Люк Джонсон), 54:58 (5×5).

Счет в серии: 3-2.

Хоккеисты «Металлурга» в результативном матче вырвали победу у московского «Спартака» — 5:3. Счет в серии 3-2 в пользу южноуральцев. Следующий матч команды проведут 30 марта в Москве.