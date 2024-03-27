Хоккеисты «Спартака» сравняли счет в серии плей-офф с «Металлургом» в Кубке Гагарина

Магнитогорский клуб потерпел поражение в Москве — 0:1

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» проиграли московскому «Спартаку» в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Сегодня, 26 марта, столичная команда выиграла на своей площадке у южноуральцев со счетом 1:0. Единственную шайбу в середине второго периода забросил форвард «красно-белых» Ансель Галимов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Эта игра должна была состояться еще 23 марта. Однако в связи с известными событиями была перенесена на сегодня. Перед началом матча команды и все зрители почтили память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», а фанаты столичного клуба провели «акцию тишины»: первые десять минут игры никак не поддерживали свою команду в память о погибших в подмосковном Красногороске.

Вынужденная пауза в розыгрыше Кубка Гагарина, по всей видимости, выбила магнитогорский клуб из колеи. Хоккеисты «Металлурга» провели матч на невысоких скоростях. По крайней мере, бросалось в глаза то, что хозяева площадки переигрывали оппонентов в этом компоненте игры. Возможно, это обстоятельство отразилось на сюжете матча.

В первом и втором периодах команды хоть и создавали опасные моменты, но их было немного. Долгожданный гол случился в середине второго отрезка матча. Защитник «красно-белых» Даниил Иванов нанес бросок с круга вбрасывания, шайба отскочила на «пятак» к Анселю Галимову. Тому не составило труда переправить каучуковый снаряд в ворота — 1:0.

После пропущенной шайбы «Металлург» вроде и стал активней действовать в атаке, но этого было недостаточно, чтобы как-то перевернуть ход матча. Зато в третьем периоде подопечные Андрея Разина охотней принялись штурмовать ворота соперника. Возможно, «сталеварам» и удалось бы додавить оппонента, однако не вовремя схлопотали удаление в концовке встречи. Пойти ва-банк на последних секундах у них не получилось. Оставшись в меньшинстве, они скорее могли пропустить, чем сравнять счет.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. Четвертьфинал.

27 марта. «Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Шайбу забросил:

1:0 — Ансель Галимов (Даниил Иванов), 48:04 (5×5).

Счет в серии: 2-2.

Благодаря этой победе московский «Спартак» сравнял счет в серии. Теперь командам предстоит провести еще как минимум два матча в Кубке Гагарина. Следующий поединок состоится 28 марта в Магнитогорске.