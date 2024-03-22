Никита Першин: «В футбол люблю играть, а не смотреть его по телевизору»

Полузащитник ФК «Челябинск» рассказал о себе и амбициозных планах команды

Футбольный клуб «Челябинск» готов не только к победе во Второй лиге А, но и к тому, чтобы уже сейчас на достойном уровне выступать в Первой лиге. Так считает один из лидеров команды Никита Першин. Футболист дал обстоятельное интервью Первому областному информагентству, в котором рассказал, почему решился на переезд в Челябинск, поделился своим видением того, как должен развиваться клуб, и признался, что частенько любит побыть в одиночестве.

«Для решения больших задач нужны сильные игроки»

— Никита, ты родился в Курске, но являешься воспитанником столичного «Чертаново». Челябинск далековато от этих городов. Почему решился отправиться так далеко от дома?

— Я посчитал, что Челябинск — это лучший вариант для продолжения карьеры. Посоветовался с агентом, он мне рассказал о перспективном проекте. Заверил, что в Челябинске планируют создать сильный и интересный клуб. Я подумал — почему бы и нет?

— На Южный Урал вместе с тобой отправились несколько воспитанников академии «Чертаново». Это тоже сыграло свою роль?

— Нет, этот фактор не повлиял на мое решение. Не скрою, у меня были интересные предложения из клубов Первой лиги. Но я выбрал Челябинск потому, что здесь увидел перспективы. Понимаете, я… (после паузы) такой человек — не люблю быть в зоне комфорта. То есть мне нравится узнавать что-то новое, браться за какие-то новые проекты, ставить новые задачи и успешно их решать.

— Перспективы футбольного Челябинска теперь во многом зависят от работы Сергея Хабарова. А мы о нем почти ничего не знаем. Что это за человек?

— Я считаю его одним из топовых футбольных функционеров в нашей стране. Он ответственный, любит принимать новые вызовы как в работе, так и жизни. В меру строгий, целеустремленный. Еще бы отметил то, что он требователен к себе и окружающим его людям.

— Но в своей работе старается держать людей на расстоянии?

— Хм, сложный вопрос. У меня лично с ним хорошие, рабочие отношения. Я могу обратиться к нему по любому вопросу за помощью и знаю, что он меня выслушает, постарается помочь. Что касается личных отношений… Я сам стараюсь соблюдать определенную дистанцию с руководящими людьми.

— Ты обращал внимание на то, что болельщики по-разному воспринимали те процессы, которые происходили в ФК «Челябинск»? Команду покинуло много местных игроков, на их места прибыло много иногородних футболистов.

— Нет, такого не замечал. Но мы все взрослые люди и должны понимать, что если губернатор хочет сделать сильный клуб в Челябинске, то такие кадровые решения должны быть. Дело ведь даже не в том, что много «чертановских» парней теперь играют за клуб. Главное то, какого они уровня. Команде для решения больших задач необходимы сильные и амбициозные футболисты.

«У нашего тренера — большое сердце и светлая голова»

— Между тем у ФК «Челябинск» дела в осенней части сезона не складывались. Игра оставляла желать лучшего, да и результаты не радовали. Догадываюсь, что настроение в команде было не самое хорошее. А как реагировал на все это тренер?

— Тренер, наоборот, нас старался всячески поддержать. Даже в те моменты, когда у команды не шла игра. Виталий Николаевич не давал нам опускать руки и переживать за результаты. Мы и сами понимали, что у нас хорошая команда с неплохим подбором игроков. Но нужно было время на то, чтобы мы притерлись друг к другу, сыгрались, нашли командную «химию» на поле. В прошлом году мы собрались всем составом за неделю до старта турнира. Я сам-то приехал в Челябинск поздно — провел тренировку, познакомился с ребятами и уже на следующий день играл в первом туре группы «Серебро».

— У меня сложилось такое впечатление, что Виталий Панов очень сильно переживал и пропускал через себя эти неудачи, но никому не подавал вида.

— Да, мы видели, что ему тяжело. Он брал удар на себя. Старался сделать так, чтобы нас не касалась волна критики. Это говорит о том, что у Виталия Николаевича большое сердце, он добрый человек со светлой головой!

— Но согласись, что команда «отскочила» и ФК «Челябинск» откровенно повезло на финише сезона?

— Да, я и сам был в шоке от концовки чемпионата. Но верил до последнего, что мы выполним поставленную задачу. Понимаете, мы так много работали над собой, что эти старания должны были быть как-то вознаграждены. То есть мы заслужили того, чтобы нам на финише турнира немного фартануло. А сколько матчей было, где нам элементарно не везло…

— Тренеры соперников на пресс-конференциях неоднократно отмечали, что ФК «Челябинск» — играющая команда, исповедует атакующий и современный футбол. Что это все означает?

— Я думаю, это потому, что мы играем в быстрый вертикальный футбол. То есть ищем счастья в атаке, не подстраиваемся под соперника, а играем свою игру. Также Виталий Панов хорошо разбирается в тактических схемах, знает, как противодействовать соперникам.

— Кстати, о схемах. Насколько сложно воспринимать тактику и схемы тренера на практике? Виталий Панов как-то рассказывал мне нюансы тактических перестроений команды во время матча. Я, признаться честно, ни черта не понял.

— Наверное, это потому, что ты не футболист (смеется). А у нас все ребята занимаются футболом, понимают то, что от них требуется на поле. Ну и на тренировках мы много и детально все разбираем, тренер нам все показывает и рассказывает.

«С Никитой Мацхарашвили у меня хорошая «химия»

— В ФК «Челябинск» ты провел 18 матчей и все их начинал в стартовом составе. Мне кажется, других таких игроков в клубе нет. Ощущаешь себя одним из лидеров команды?

— Не буду врать, да, есть такое ощущение. Могу лишь поблагодарить тренерский штаб за доверие. Хотя не все шло у меня гладко. Скажем, в ряде осенних матчей у меня было несколько неудачных игр.

— Ты играешь в центре полузащиты. Тебе комфортно на этой позиции?

— Вполне! В оборонительных действиях опускаюсь чуть ниже, играю опорника. При атаке поднимаюсь выше. Я и в Юношеской футбольной лиге за «Чертаново» выполнял примерно те же функции.

— А если говорить о «химии»… С кем из партнеров по команде лучше удается взаимодействовать?

— Я считаю, что с Никитой Мацхарашвили, мы как будто дополняем друг друга. Думаю, и со стороны болельщикам это видно. В принципе, со всеми ребятами у меня неплохой контакт на поле, но какие-то яркие и интересные моменты лучше удается реализовывать с Никитой. Но хочу подчеркнуть: все удачные действия игрока на поле напрямую зависят от того, как играет команда в целом.

— Практически все штрафные и стандарты ты с Никитой исполняешь. Как разделяете полномочия и выбираете, кому наносить удар?

— По обстоятельствам и ощущениям. Если я чувствую, что готов взять инициативу, и уверен в себе, то говорю об этом Никите.

— Если мяч далеко от ворот, то бьешь ты. Если близко к штрафной площади, то это делает чаще Мацхарашвили.

— Ну да, можно и так сказать. Еще обращаем внимание на то, как соперник «стенку» выстраивает. А еще на то, с какой позиции нужно будет бить по воротам.

— Удары отдельно отрабатываешь на тренировках?

— Не всегда, но бывает, что остаюсь после занятия. Причем отрабатываю не только удары со штрафных, но и с наката. Над такими ударами надо много работать, их в игре надо стараться чаще использовать.

«Новый газон на стадионе добавит игре зрелищности»

— Старт весенней части сезона команде удался: два матча — две победы. Но игра в этих поединках не впечатлила.

— Почему? Мы однозначно добавили в игре в сравнении с осенью прошлого года. Даже сравнивать не стоит, у нас в разы больше уверенности в себе. Надо учитывать то, что мы всю зиму готовились в Турции, там отличный естественный газон. На стадионе в Челябинске он искусственный и, прямо скажем, не самого лучшего качества. Все это отражается на игре команды. Соглашусь, что в обоих матчах мы не очень удачно действовали в первых таймах, но добавляли после перерыва.

— На стадионе «Центральный» скоро постелют новый газон. Говорят, он будет совершенно другого качества.

— Будет здорово! Знающие люди понимают, как много значит покрытие, на котором играют футболисты. Уверен, что на новом газоне зрелищность матчей значительно возрастет.

— Уровень команд в группах «Серебро» и «Золото» сильно отличается?

— Разница есть, и она чувствуется. Другое дело, что в обеих группах есть ряд команд, которые либо превосходят, либо уступают своим соперникам в классе. Скажем, в «Серебре» есть клубы, которые по своему уровню достойны выступать в «Золоте».

— Какие, например?

— Я бы выделил «Текстильщик» из Иваново и курский «Авангард». Приличные команды с неплохим подбором игроков.

— А Первая лига? Уровень игры там намного выше?

— Не думаю. Мне кажется, несколько команд из Второй лиги А могли бы там быть в десятке лучших. ФК «Челябинск» в их числе. Уверен, что наша команда и сейчас бы там не затерялась, входила в топ-7 в турнирной таблице.

«Мне нравится одиночество, но люблю работать на команду»

— Никита, как ты обустроился в Челябинске? Успел изучить город?

— Красивый и современный город, мне нравится. Люблю гулять в центре города. Хорошее впечатление произвела набережная. Приятно пройтись по проспекту Ленина, Кировке. Еще обратил внимание на то, что в центре города много хороших ресторанчиков и кафешек, можно вкусно поесть.

— А с кем отправляешься на прогулки?

— С партнерами по команде. Еще есть знакомые в Челябинске. Никита Яворский, например, проводил мне экскурсию, знакомил с городом. Он здесь родился, а познакомился с ним в «Чертаново». Сейчас он выступает за липецкий «Металлург».

— По ТВ футбол смотришь? Есть какие-то предпочтения?

— Нет, я футбол не очень люблю смотреть, играть в него больше нравится (улыбается). Если есть свободное время, я лучше зарублюсь в футбик на Play Station.

— За какую команду?

— В FIFA23 за французский «ПСЖ». Там быстрые ребята — Мбаппе, Неймар, Месси… Они убегают от защитников, с ними легче голы забивать (смеется).

— Где и с кем живешь в Челябинске?

— Живу один, снимаю квартиру. У нас многие ребята так делают. Но они в основном с девушками или женами живут. Одиночки, то есть холостые, могут попросить руководство клуба снять им совместное жилье, чтобы не было скучно. Я вроде как хорошо со всеми уживаюсь, но попросил отдельную квартиру.

— Почему?

— Я люблю побыть в одиночестве, мне нужен покой. Почему так? Не знаю. Наверное, такое у меня состояние души — нравится побыть одному, но в нужный момент поработать на команду.



