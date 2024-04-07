Футбольный клуб «Челябинск» потерпел второе подряд поражение во Второй лиге

Южноуральцы уступили в гостях ФК «Уфа» со счетом 0:2

В чемпионате России по футболу во Второй лиге забуксовал ФК «Челябинск». После резвого старта южноуральцы сбавили обороты. Сегодня, 7 апреля, подопечные Виталия Панова потерпели поражение в гостях от ФК «Уфа» со счетом 0:2. Это уже вторая подряд неудача челябинцев в турнире, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В концовке предыдущего матча с ФК «Новосибирск» красную карточку получил центральный полузащитник челябинского клуба Никита Першин. Поединок с ФК «Уфой» он вынужден был пропускать, а тренерского штаба заставил придумывать новые варианты с расстановкой игроков на поле. Так, впервые в весенней части сезона с первых минут матч начали Денис Пушкарев и Станислав Библик. Причем, последний заменил форварда Валерия Горбачика, который стабильно получал место в стартовом составе.

Несмотря на то, что в первом тайме зрители голов не увидели, игра смотрелась. Обе команды проводили неплохие позиционные атаки, часто их доводили до ударов по воротам. Чуть мобильнее и свежее выглядели на первых минутах южноуральцы. У них неплохие дальние удары наносили Никита Мацхарашвили и Акмаль Бахтияров (дважды).

А еще команды обменялись суперголевыми моментами. На 15-й минуте Артем Гуренко, находясь в штрафной, не стал бить по воротам, а сделал остроумный пас на Расула Гыстарова. Тому не хватило мгновения, чтобы переправить мяч в ворота. А на 40-й минуте уже челябинцы должны были открывать счет в матче. Подача Мацхарашвили с правого фланга получилась отличной, а Станислав Библик головой в упор бил, казалось, наверняка. Но голкипер Олег Баклов каким-то чудом сумел среагировать на удар.

Во втором тайме хозяева поля прибавили в движении. И были вознаграждены за старания на 57-й минуте. Мигран Агеян, получив мяч в штрафной соперника, сыграл нестандартно: вместо удара по воротам сделал прострел вдоль ворот на Романа Пасевича. Тому осталось лишь не промахнуться по пустым воротам — 1:0.

На 66-й минуте случился ключевой эпизод в матче. Защитник челябинцев Виктор Курышев был удален за фол последней надежды. Виталий Панов произвел тройную замену, убрав с поля Бахтиярова, Пушкарева и Библика. Вместо них вышли Носов, Покотыло и Горбачик. И практически тут же уфимцы удвоили преимущество. И вновь блестяще сыграл активный Роман Пасевич. Белорусский форвард хозяев здорово пробил из-за пределов штрафной точно в ближний угол челябинских ворот — 2:0.

Игра была, по сути, сделана. Забивать два гола да еще и в меньшинстве — на это сложно было рассчитывать челябинским футболистам. Подопечные Виталия Панова, здорово стартовав в турнире, забуксовали. Это уже второе подряд поражение южноуральцев.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Золото».

7 апреля. ФК «Уфа» (Уфа) — ФК «Челябинск» (Челябинск) — 2:0.

Голы: Роман Пасевич, 57 (1:0); Роман Пасевич, 70 (2:0).

В следующем туре ФК «Челябинск» сыграет домашний поединок 14 апреля с московским «Велесом». Однако в связи с тем, что на стадионе «Центральный» сейчас ведутся работы по замене искусственного поля, игра пройдет в Миассе на стадионе «Труд».