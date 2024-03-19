Футболиста челябинского клуба пригласили в юношескую сборную России

Вызов в национальную команду получил нападающий Денис Покотыло

Нападающий ФК «Челябинск» Денис Покотыло вызван в расположение юношеской сборной России. Национальная команда под руководством главного тренера Дениса Первушина проведет учебно-тренировочные сборы в Турции, где сыграет три контрольных матча с местными молодежными клубами. Это не первый вызов в сборную России U19 для новобранца ФК «Челябинск», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Сборы юношеской сборной России U19 пройдут в Москве и Стамбуле и завершатся 26 марта. Главный тренер команды вызвал в расположение команды 22 игрока 2006 года рождения. Среди них оказался и форвард ФК «Челябинск» Денис Покотыло.

«Конечно, очень рад этому вызову в сборную. Он стал для меня немного неожиданным, поскольку из-за травмы я пропустил часть подготовки к сезону с ФК „Челябинск“. Все родные и близкие поздравили меня с вызовом в команду. И партнеры по челябинскому клубу тоже пожелали удачи», — отметил Денис Покотыло в интервью пресс-службе ФК «Челябинск».

Отметим, что на сборах в Турции запланированы три контрольных матча сборной России U19 c местными молодежными командами. Соперниками россиян станут клубы «Бешикташ» (22 марта), «Умраниеспор» (23 марта) и «Фатих Карагюмрюк» (25 марта).

Напомним, что Денис Покотыло стал игроком ФК «Челябинск» в зимнем межсезонье, подписав с клубом контракт на один сезон. В стартовавшем сезоне во Второй лиге А в группе «Золото» подопечные Виталия Панова сыграли два матча, в которых одержали две победы. Денис Покотыло принял участие в одном поединке, выйдя на замену в конце игры с «Металлургом», результативными действиями не отметился.