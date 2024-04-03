Футбольный клуб «Челябинск» потерпел первое поражение во Второй лиге А

Южноуральцы уступили в гостях ФК «Новосибирск» со счетом 1:3

В чемпионате России во Второй лиге А первое поражение в сезоне потерпел ФК «Челябинск». Сегодня, 3 апреля, южноуральцы в группе «Золото» уступили в гостях ФК «Новосибирск» со счетом 1:3. Челябинцы имели большое игровое и территориальное преимущество, однако хозяева одержали победу за счет хорошей реализации голевых моментов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Бывают такие матчи, когда у одной команды получается все, а у другой — почти ничего. Сегодняшняя игра — именно этот случай. Особенно, если говорить про реализацию моментов. ФК «Новосибирск» за весь матч имел максимум 3-4 возможности забить гол, показав удивительную эффективность в атаке. ФК «Челябинск», напротив, имел уйму голевых моментов, но забить смог лишь однажды.

Уже в первом тайме южноуральцы могли забивать как минимум трижды. Опасные удары наносили Валерий Горбачик, Никита Першин и Никита Мацхарашвили. Однако счет в самой концовке забили хозяева. Вингер ФК «Новосибирск» Глеб Бахарев хлестко пробил с линии штрафной, закрутив мяч в дальний верхний угол ворот.

Во втором тайме ФК «Челябинск» стал играть в атаке еще более активно, подолгу разыгрывая мяч на половине поля соперника. С убойной позиции бил головой Валерий Горбачик. Он же на 64-й минуте замыкал прострел Виктора Курышева с фланга. Удар получился мощный и сильный, но прямо по центру ворот. Голкипер хозяев Виктор Киселев парировал удар. Кстати, страж ворот сибиряков провел отличный матч, став лучшим его игроком.

А на 66-й минуте южноуральцы сравняли-таки счет. Здорово в редкой контратаке сыграл Никита Мацхарашвили. Приняв мяч из глубины поля, он сделал скидку на партнера, убежал в отрыв и, получив мяч уже в штрафной соперника, с острого угла пробил по воротам — 1:1. Казалось, наметился перелом в игре и гости смогут развить успех. Тем более, что они продолжили и после забитого мяча владеть инициативой.

Не тут-то было. Сначала вышедший на замену Константин Попов вывел хозяев вперед, воспользовавшись ошибкой в обороне челябинцев. А двумя минутами спустя вторую желтую карточку получил полузащитник гостей Никита Першин. В концовке сработала еще одна замена тренерского штаба ФК «Новосибирск» — Александр Конев на 90-й минуте установил окончательный счет в матче.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Золото».

3 апреля. ФК «Новосибирск» — ФК «Челябинск» — 3:1.

Голы: Глеб Бахарев, 45+1 (1:0); Никита Мацхарашвили, 67 (1:1); Константин Попов, 78 (2:1), Александр Конев, 90 (3:1).

Челябинские футболисты потерпели первое поражение в весенней части сезона-2023/2024. В следующем туре подопечные Виталия Панова сыграют 7 апреля еще один гостевой поединок. Нашей команде предстоит сыграть с ФК «Уфа».