Никита Коростелев помог «Трактору» совершить камбэк и выиграть у «Ак Барса»

Хоккеисты челябинского клуба уступали 0:2, но вырвали победу у казанцев — 3:2

Хоккейный клуб «Трактор» одержал волевую победу над казанским «Ак Барсом» в чемпионате КХЛ. Уступая по ходу матча 0:2, «черно-белые» совершили камбэк, выиграв поединок со счетом 3:2. Героем встречи стал форвард челябинского клуба Никита Коростелев, оформивший дубль. Победная шайба на счету Александра Кадейкина, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В состав «черно-белых» вернулся после небольшого перерыва Максим Шабанов. Посвежевший и похорошевший. Отдых определенно пошел на пользу одному из лидеров «Трактора». Впрочем, не он стал героем матча с «Ак Барсом», хотя и сыграл важнейшую роль в победе команды. Тройка Шабанов — Кадейкин — Коростелев определила исход поединка. Но обо всем по порядку.

Первый период получился максимально вязким и типичным для хоккея Анвара Гатиятулина: плотная оборона, насыщенный центр и борьба в углах. В итоге 0:0 после стартовой 20-минутки. Зато как изменился характер поединка во втором периоде! Открыли счет в матче казанцы, не без помощи рикошета — курьезный гол забил форвард «барсов» Илья Сафонов. Не прошло и двух минут, как гости удвоили преимущество благодаря усилиям защитника Степана Фальковского — 0:2!..

Впрочем, подопечные Бенуа Гру еще до перерыва выровняли положение. И оба раза автором заброшенных шайб стал Никита Коростелев. Он же организовал и третий гол уже в заключительном периоде, когда «Трактор» организовал выход «2 в 1». Победный гол на счету Александра Кадейкина.

«Я очень доволен тем, как мы сыграли сегодня. Доволен тем, как мы двигали шайбу, как отыграли в обороне. Думаю, что в сегодняшней победе большая заслуга наших защитников. Мне понравилось, как мы подбирали шайбу в углах, в этом можно отметить Артема Блажиевского, также понравилось движение шайбы от Ильи Николаева», — отметил на пресс-конференции главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 28 февраля. «Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Илья Сафонов, 27:58 (5×5).

0:2 — Степан Фальковский (Александр Барабанов, Артем Галимов), 30:52 (5×5).

1:2 — Никита Коростелев (Максим Шабанов, Илья Николаев), 34:34 (5×5).

2:2 — Никита Коростелев (Артем Блажиевский, Андрей Светлаков), 39:47 (5×5).

3:2 — Александр Кадейкин (Никита Коростелев, Илья Николаев), 55:45 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Никита Коростелев («Трактор»)

Лучший игрок матча: оформил дубль, поучаствовал во всех заброшенных шайбах команды. Его связка с Кадейкиным решила исход поединка.

Илья Николаев («Трактор»)

Здорово действовал в защите, заслужив похвалу от Бенуа Гру после матча. Но и в атаке преуспел, сделав ассистентский дубль.

Александр Кадейкин («Трактор»)

Забил победный гол, да и в целом выглядел на льду здорово.

«Трактор» одержал важнейшую победу в борьбе за лидерство в «Востоке». Челябинцам осталось провести 7 матчей в «регулярке». Следующий соперник — «Барыс», с которым «черно-белые» сыграют уже завтра, 2 марта.

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).