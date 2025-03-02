Хоккейный клуб «Трактор» разгромил «Барыс» со счетом 8:0 в чемпионате КХЛ

Для челябинской команды это самая крупная победа в текущем сезоне

Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали свою самую крупную победу в текущем чемпионате КХЛ. Сегодня, 2 марта, подопечные Бенуа Гру разгромили на своей площадке астанинский «Барыс» со счетом 8:0. В составе «черно-белых» 5 очков результативности набрал форвард Максим Шабанов, хет-трик у Александра Кадейкина, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Астанинский «Барыс» уже давно потерял шансы на выход в плей-офф. Клуб из Казахстана откровенно доигрывает сезон, хотя и умудряется отбирать очки у соперников. В этот раз он ничего не смог сделать в Челябинске с набравшим ход «Трактором». Подопечные Бенуа Гру не испытали проблем в матче с главным аутсайдером Лиги.

Уже в первом периоде «черно-белые» забросили соперникам четыре безответные шайбы. Открыли они счет после того, как классно разыграли двухходовку Виталий Кравцов и Андрей Светлаков. Затем Семен Дер-Аргучинцев скорректировал полет шайбы после броска Григория Дронова. А в самой концовке довели счет до крупного все тот же Виталий Кравцов и Михаил Горюнов-Рольгизер.

Игра, по сути, была сделана. Точнее, было ясно, что «Трактор» победит, но вот только с каким счетом? И сможет ли Зак Фукале оставить свои ворота «сухими» — вот две интриги, которые оставались на второй и третий периоды.

В итоге «черно-белые» забросили еще по две шайбы в каждом из периодов. Канадский голкипер челябинского клуба оформил свой очередной «сухарь» в сезоне. Ну и отметим, что аж 5 баллов за результативность набрал в матче Максим Шабанов. Кроме того, хет-трик на счету Александра Кадейкина. 8:0 — уверенная победа «Трактора», самая крупная для него в сезоне.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 2 марта. «Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) — 8:0 (4:0, 2:0, 2:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Виталий Кравцов (Андрей Светлаков), 03:46 (5×5).

2:0 — Семен Дер-Аргучинцев (Григорий Дронов, Чарльз Робинсон), 05:38 (5×5).

3:0 — Виталий Кравцов (Максим Шабанов), 17:30 (5×4).

4:0 — Михаил Горюнов-Рольгизер (Андрей Светлаков), 19:29 (5×5).

5:0 — Александр Кадейкин (Максим Шабанов), 21:45 (5×5).

6:0 — Максим Шабанов (Александр Кадейкин, Арсений Коромыслов), 34:40 (5×5).

7:0 — Александр Кадейкин (Максим Шабанов, Никита Коростелев), 41:23 (5×5)

8:0 — Александр Кадейкин (Максим Шабанов), 59:26 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Максим Шабанов («Трактор»)

Фантастический матч в исполнении одного из лидеров челябинского клуба. На его счету 5 (1+4) очка за результативность. Две его голевые передачи получились шикарными.

Александр Кадейкин («Трактор»)

В первой половине матча был не так заметен, а потом разыгрался, оформив в итоге хет-трик. Красавец!

Виталий Кравцов («Трактор»)

Пополнил свой снайперский счет двумя заброшенными шайбами. Мог и больше, но немного сбился прицел.

Следующий матч челябинский «Трактор» сыграет также на своей площадке. Он будет готовиться сделать подарок прекрасным дамам на 8 марта в поединке с «Северсталью».

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).