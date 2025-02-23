Хоккейный клуб «Трактор» подарил победу «Нефтехимику» в День защитника Отечества

Челябинская команда уступила на своем льду со счетом 1:3

Хоккеисты челябинского «Трактора» потерпели неожиданное поражение в чемпионате КХЛ от команды, которая борется за попадание в плей-офф в Восточной конференции. Сегодня, 23 февраля, «черно-белые» уступили на своем льду нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 1:3. Лидер «Востока» дал надежду клубу из Татарстана в борьбе за место в плей-офф Кубка Гагарина, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Трактор» уверенно держит лидерство на «Востоке», а «Нефтехимик» ведет отчаянную борьбу за место в зоне плей-офф. Шансов у нижнекамцев немного, отрыв от занимающей 8-ю строчку «Сибири» достаточно велик. Но ситуация в турнирной таблице прямым образом влияла на события в сегодняшнем матче. «Трактор» как будто хотел одержать победу малыми силами, а клуб из Татарстана бился и старался так, как будто от результата этой игры зависело все его будущее.

А ведь начинался поединок для «черно-белых» здорово: уже на 13-й (!) секунде они открыли счет в матче. Это Михаил Горюнов-Рольгизер с «пятака» замкнул передачу из-за ворот от Андрея Светлакова. Хоккеисты «Трактора» провели еще парочку неплохих атак, а затем как будто успокоились. «Нефтехимик» выровнял игру, а затем и взял под контроль шайбу.

Ответный гол Евгения Митякина выглядел логичным и закономерным. Помогли ему забросить шайбу два игрока: Андрей Белозеров поборолся с защитником «черно-белых», а оказавшийся рядом Булат Шафигуллин выдал классную передачу на «пятак» — капитан нижнекамцев в одно касание замкнул прострел — 1:1.

Вообще, первый период получился интересным и зрелищным. Обе команды искали счастья в атаке. Хорошие моменты для взятия ворот были как у гостей (Жан-Себастьян Ди и Никита Хоружев), так и у хозяев (Василий Глотов). При ничейном счете команды отправились на первый перерыв.

В дебюте второго периода «Трактор» обрушил шквал атак на ворота соперника. И наверняка быть бы голу, если бы не досадное удаление за нарушение численного состава. «Нефтехимик» перевел дух, а затем организовал классную атаку. Причем в ней вновь ассистентом выступил Булат Шафигуллин, а автором заброшенной шайбы — Евгений Митякин.

Игра «Трактора» во втором отрезке матча не очень понравилась. Пропустив шайбу, хоккеисты «черно-белых» продолжали действовать как-то академично и не форсируя событий: мол, не переживайте — рано или поздно своего все равно добьемся. Но время шло, а счет на табло не менялся.

Отметим, что дважды мог сравнивать счет Михаил Горюнов-Рольгизер (вот ему-то было что доказывать — завоевывать место в стартовом составе перед стартом плей-офф!). Но во втором периоде не достиг цели его бросок с неудобной руки, а в дебюте третьего — классно сыграл голкипер гостей Филипп Долганов.

В третьем периоде гости за шесть с небольшим минут до финальной сирены забили третий гол. Автором заброшенной шайбы стал Жан-Себастьян Ди. Тренерский штаб «Трактора» мог пойти на эксперименты и смоделировать ситуацию в плей-офф, если матч складывается не в его пользу, — за 5 минут (!) до конца матча челябинцы сняли вратаря на шестого полевого игрока.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 23 февраля. «Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Михаил Горюнов-Рольгизер (Андрей Светлаков, Виталий Кравцов), 00:13 (5×5).

1:1 — Евгений Митякин (Булат Шафигуллин), 06:39 (5×5).

1:2 — Евгений Митякин (Булат Шафигуллин), 26:30 (5×5).

1:3 — Жан-Себастьян Ди (Герман Точилкин, Кирилл Капустин), 54:25 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Евгений Митякин («Нефтехимик»)

Стал главным героем матча, оформив дубль. Капитан команды ведет свою команду к зоне плей-офф.

Михаил Горюнов-Рольгизер («Трактор»)

Забил единственную шайбу в составе «черно-белых». А ведь мог оформлять хет-трик, у него были два классных момента в конце второго и начале третьего периода.

Булат Шафигуллин («Нефтехимик»)

Сделал ассистентский дубль, особенно классной получилась его первая голевая передача — высший пилотаж!

«Трактор» так и остался лидером «Востока». Запас прочности и небольшой отрыв перед конкурентами у него сохранился. А «Нефтехимик» продолжает набирать очки в пяти матчах подряд. Он пока еще вне плей-офф, но вполне может заскочить в кубковую восьмерку в Восточной конференции, если продолжит работать в таком же ключе.

Следующий матч челябинская команда проведет также на своем льду — 28 февраля она примет на своем льду казанский «Ак Барс» во главе с Анваром Гатиятулиным. Возможно, это будет матч главный в определении лучшей команды Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).