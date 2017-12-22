Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.32 -0.24 69.13 -0.39
Челябинск
сейчас
 
-11 °C
завтра
 
-20 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Енот и верблюд не стали маскотами юниорского Чемпионата мира по хоккею

Енот и верблюд не стали маскотами юниорского Чемпионата мира по хоккею

Сейчас судьба талисмана международных соревнований неизвестна.
вчера в 14:39
  |  Спорт

Жюри не смогло определить маскота международного Чемпионата по хоккею, который пройдет в Челябинской области в 2018 году. Было выбрана два образа — енота и верблюда, из которых всем небезразличным к крупному соревнованию южноуральцам было предложено выбрать финалиста. Однако ни один из них не стал талисманом Чемпионата.

Однако даже после доработки члены жюри сочли, что ни один из представленных на конкурс эскизов не соответствует полностью ожидаемым результатам. В связи с этим, ни один из данных персонажей не станет маскотом чемпионата мира по хоккею среди юниоров до 18 лет. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства спорта.

По итогам зрительского голосования жюри приняло решение учредить дополнительную номинацию — «Приз зрительских симпатий», и наградить в данной категории автора персонажа «Енот». Всего за талисманы в официальной группе соревнований проголосовали почти 2,5 тысячи человек.

Напомним, ранее было объявлено народное голосование за талисман предстоящего Чемпионата мира по хоккею среди юниоров. В финал вышли изображения щенка по кличке Филимон, енота и верблюда. Третье место жюри присудило Филимону, за 1 и 2 место должны проголосовать жители региона.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Скончался лидер «Песняров» и «Сябров»
сегодня в 11:43
Скончался лидер «Песняров» и «Сябров»
Общество
Беззаботный отдых в Уральской Швейцарии
сегодня в 11:20
Беззаботный отдых в Уральской Швейцарии
Спорт
Еще двух уральцев лишили медалей Олимпиады в Сочи
сегодня в 11:11
Еще двух уральцев лишили медалей Олимпиады в Сочи
Общество
Кабмин утвердил необходимость отказаться от долевого строительства
сегодня в 10:33
Кабмин утвердил необходимость отказаться от долевого строительства
Общество
Как выбрать сладкий подарок для ребенка?
сегодня в 10:01
Как выбрать сладкий подарок для ребенка?
Общество
Южноуральцам предлагают стать «читателями» Президентской библиотеки
вчера в 18:30
Южноуральцам предлагают стать «читателями» Президентской библиотеки
Общество
Журналист ОТВ стал победителем федерального конкурса «В гармонии с природой»
вчера в 17:52
Журналист ОТВ стал победителем федерального конкурса «В гармонии с природой»
Происшествия
Большегруз-рефрижератор задавил японскую иномарку на левом берегу Магнитогорска
вчера в 17:21
Большегруз-рефрижератор задавил японскую иномарку на левом берегу Магнитогорска
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна