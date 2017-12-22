/ Енот и верблюд не стали маскотами юниорского Чемпионата мира по хоккею

Сейчас судьба талисмана международных соревнований неизвестна.

Жюри не смогло определить маскота международного Чемпионата по хоккею, который пройдет в Челябинской области в 2018 году. Было выбрана два образа — енота и верблюда, из которых всем небезразличным к крупному соревнованию южноуральцам было предложено выбрать финалиста. Однако ни один из них не стал талисманом Чемпионата.



Однако даже после доработки члены жюри сочли, что ни один из представленных на конкурс эскизов не соответствует полностью ожидаемым результатам. В связи с этим, ни один из данных персонажей не станет маскотом чемпионата мира по хоккею среди юниоров до 18 лет. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства спорта.

По итогам зрительского голосования жюри приняло решение учредить дополнительную номинацию — «Приз зрительских симпатий», и наградить в данной категории автора персонажа «Енот». Всего за талисманы в официальной группе соревнований проголосовали почти 2,5 тысячи человек.



Напомним, ранее было объявлено народное голосование за талисман предстоящего Чемпионата мира по хоккею среди юниоров. В финал вышли изображения щенка по кличке Филимон, енота и верблюда. Третье место жюри присудило Филимону, за 1 и 2 место должны проголосовать жители региона.

