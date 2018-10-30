/ Енота среди важного груза обнаружили сотрудники Цинкового завода

Животное покинуло вагон только после вмешательства службы спасения.

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Необычный груз приняли на Цинковом заводе сегодня ночью, 30 октября. В вагоне с мешками, который должны были разгрузить сотрудники предприятия, обнаружился енот. Опасаясь дикое животное, заводчане решили обратиться за помощью в поисково-спасательную службу. Ее представители проникли в вагон, поймали животное в петлю и поместили в мешок и в деревянный ящик, чтобы вынести наружу. Енот пытался вырваться.

Животное было поймано и выпущено на волю в присутствии представителя Росохраннадзора, который определил, что животное является енотовидной собакой. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Енота выпустили в лесном массиве. Животное быстро убежало, затерявшись между деревьев.