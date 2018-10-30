Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.81 +0.18 75.04 +0.37
Челябинск
сейчас
 
-3 °C
завтра
 
-1 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Енота среди важного груза обнаружили сотрудники Цинкового завода

Енота среди важного груза обнаружили сотрудники Цинкового завода

Животное покинуло вагон только после вмешательства службы спасения.
сегодня в 13:56
  |  Общество
Необычный груз приняли на Цинковом заводе сегодня ночью, 30 октября. В вагоне с мешками, который должны были разгрузить сотрудники предприятия, обнаружился енот. Опасаясь дикое животное, заводчане решили обратиться за помощью в поисково-спасательную службу. Ее представители проникли в вагон, поймали животное в петлю и поместили в мешок и в деревянный ящик, чтобы вынести наружу. Енот пытался вырваться.

Животное было поймано и выпущено на волю в присутствии представителя Росохраннадзора, который определил, что животное является енотовидной собакой. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Енота выпустили в лесном массиве. Животное быстро убежало, затерявшись между деревьев.

Общество
Дикого енота спасли челябинские зоозащитники
  
25.10.2018
Дикого енота спасли челябинские зоозащитники
Общество
Собаки оказались не умнее енотов по результатам исследований ученых
02.10.2018
Собаки оказались не умнее енотов по результатам исследований ученых
Общество
Дом ручных енотов открылся в соседнем Екатеринбурге
  
16.06.2018
Дом ручных енотов открылся в соседнем Екатеринбурге
Спорт
Енот и верблюд не стали маскотами юниорского Чемпионата мира по хоккею
22.12.2017
Енот и верблюд не стали маскотами юниорского Чемпионата мира по хоккею
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Комментарии

Y77
15:00, 30.10.2018
Ну специалист же сказал, что это не енот, а енотовидная собака. Зачем в статье то про енота говорить? Это вообще разные виды. Енот - это семейство енотовых, а енотовидная собака - семейство псовых, они к лисам ближе, чем к енотам. Перлы нового российского образования... Советскому и в подметки не годится

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Челябинские врачи спасли зрение начинающей модели, попавшей в жуткое ДТП
  
сегодня в 16:39
Челябинские врачи спасли зрение начинающей модели, попавшей в жуткое ДТП
Происшествия
Огнеборцам не обеспечили доступ к воде во время тушения пожара на автомойке
  
сегодня в 15:49
Огнеборцам не обеспечили доступ к воде во время тушения пожара на автомойке
Общество
Цены на бензин выросли на Южном Урале
сегодня в 15:33
Цены на бензин выросли на Южном Урале
Происшествия
5 человек пострадали в аварии на Бродокалмакском тракте
  
сегодня в 15:30
5 человек пострадали в аварии на Бродокалмакском тракте
Общество
Магнитогорский солдат-контрактник, пропавший летом, вышел на связь с родными
сегодня в 15:03
Магнитогорский солдат-контрактник, пропавший летом, вышел на связь с родными
Спорт
Непобедимый чемпион единоборств и бразильский ударник сразятся за титул в Челябинске
сегодня в 14:52
Непобедимый чемпион единоборств и бразильский ударник сразятся за титул в Челябинске
Общество
Сразу 15 районов Челябинской области смогут вызвать спецслужбы по номеру «112»
сегодня в 14:39
Сразу 15 районов Челябинской области смогут вызвать спецслужбы по номеру «112»
Происшествия
Ссора соседей могла стать причиной пожара в Сатке
сегодня в 14:00
Ссора соседей могла стать причиной пожара в Сатке
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6