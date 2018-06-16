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Дом ручных енотов открылся в соседнем Екатеринбурге

Щенки могут контактировать только с человеком.
сегодня в 13:16
  |  Общество

Шесть двухмесячных енотов уже стали предметом обожания посетителей. Все желающие могут потискать малышей и покормить. Кормлению здесь уделяется особое внимание. У каждого питомца своя бутылочка с соской. В нее специалисты наливают определенное количество молока и кормят малышей строго по режиму. В этот момент животное нужно держать как ребенка, можно даже покачивать, чтобы малыш спокойно доел свою порцию лакомства. Процесс кормления проходит в присутствии инструкторов.

Мы единственные в России, кто достигли именно такой прирученности животных. Мы воспитали вольерных щенков, до состояния ручных. Это большая редкость. Они только с человеком могут контактировать. — рассказывает сайта «Первый областной» создатель проекта Валерий Берестенников.

Еноты очень игривые и любознательные. Их цепкие лапки крепко хватают все, к чему у животных возникает непреодолимый интерес. Посетителям дома енотов настоятельно рекомендуют перед общением с животными снимать с себя все украшения и головные уборы.

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