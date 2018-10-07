/ Масштабной потасовкой закончился бой Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора

Дагестанец защитил пояс чемпиона UFC.

Действующий чемпион UFC, россиянин Хабиб Нурмагомедов оказался сильнее ирландца Конора МакГрегора в главном бою UFC 229. Уроженец Дагестана смог применить удушающий прием в четвертом раунде, после чего Макгрегор сдался.

Так, Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Однако на этом страсти не утихли — после того, как бой остановился, на ринге вспыхнула потасовка. Сначала Хабиб Нурмагомедов перелез через клетку октагона и напал на Диллона Дэниса, спарринг-партнера МакГрегора. В этот момент в клетку вошел секундант россиянина Зубайра Тухугов, и начал драться с самим ирландцем. В итоге и ирландец, и россиянин покинули ринг, не дождавшись церемонии вручения титула. Президент UFC Дэйна Уайт сказал Нурмагомедову, что если тот получит пояс прямо сейчас, может начаться повторная потасовка.

Если я вручу тебе пояс, толпа нападет на тебя, — сказал президент UFC Дэйна Уайт.

Отметим, подготовка к поединку сопровождалась большим шумом и скандалами. Например, потасовка началась за сутки до боя на дуэли взглядов, где ирландский боец сначала попытался ударить Хабиба Нурмагомедова по руке, а затем замахнулся на дагестанца ногой. Отметим, победа в главном бою UFC 229 стала для представителя России 11 подряд. Конор МакГрегор же потерпел второе поражение подряд.