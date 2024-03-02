Не затеряться в серебре — футбольный клуб «Торпедо» дебютирует во Второй лиге А

Команде из Миасса впервые предстоит выступить на новом для себя уровне

Сегодня, 2 марта, открывают новый сезон футболисты из миасского «Торпедо». Южноуральской команде предстоит сыграть на новом для себя уровне в группе «Серебро» Второй лиги А. Клубу со скромным по меркам лиги бюджетом будет непросто сохранить прописку в турнире. Однако в штабе «черно-белых» в период межсезонья время не теряли — по возможности усилили коллектив, но опираться будут на старую и проверенную гвардию бойцов. Рассказываем о том, с каким багажом команда подходит к дебюту в новой для себя лиге.

Прежде чем оценивать перспективы «черно-белых» в весенней части сезона нужно сразу подчеркнуть — команда уже добилась значимого для себя успеха, добившись повышения в классе. Осеннюю часть турнира «Торпедо» провело выше всяких похвал, завоевав золото во Второй лиге Б. Некоторое время игроки и штаб команды был в растерянности — по нашей информации, решался вопрос: а стоит ли миасскому коллективу выходить на новый уровень и играть в лиге рангом выше?

К счастью, к новому году в штабе клуба четко дали понять — играть команда будет во Второй лиге А. Но наверняка понимало уже тогда — биться за высокие места с куда более серьезными соперниками будет ой как непросто. Не секрет, что бюджет миасского клуба весьма скромный для Второй лиги А, один из самых низких среди команд, в ней участвующих.

Предсезонная подготовка:

Выход из отпуска 20 января.

1 сборы. Миасс (20-30 января).

2 сборы. Сочи (30 января—18 февраля).

3 сборы. Миасс (с 19 февраля).

Тем не менее, «Торпедо» в трансферной кампании вполне преуспел. Главное, что удалось сделать — сохранить костяк и лидеров команды. Но при этом миасский коллектив вроде как даже усилился. В зимнее межсезонье в стан «черно-белых» перешли 9 игроков. Далеко не все они игроки для стартового состава. И все же ряд позиций получили качественное усиление.

Начнем с того, что на условиях аренды из ФК «Челябинск» перешли сразу четыре игрока. И если от молодого Артема Тушина вряд ли стоит ждать каких-то ярких подвигов, то Владимир Ульяновский, Ефим Станиславчук и Евгений Черкес вполне могут стать футболистами стартового состава. Серьезным усилением можно назвать и полузащитника Егора Позднякова. Ранее он уже выступал за «черно-белых» в сезоне-2022/2023, а минувший сезон достойно отыграл за кировское «Динамо». Кстати, его признали лучшим игроком предсезонного турнира «Кубок Владимира Хитрина».

Штаб «Торпедо» заключил два контракта и с лидерами команды «Химик-Август» Иваном Мацигурой и Александром Давыденко. Приживутся ли они на южноуральской земле — покажет время. Но для глубины состава они в Миассе точно лишними не будут. В обороне будет играть габаритный защитник Эдуард Рубчинский. Наконец, вратарскую позицию «черно-белые» укрепили, пригласив в клуб голкипера Романа Ковалева. Ну, а в тренерский штаб вошел известный в прошлом футболист, известный по выступлениям за курский «Авангард» Михаил Некрасов.

Что касается потерь, то они незначительные. В клубе решили не продлевать контракты с четырьмя игроками. При всем уважении к Роману Левченко, Ярославу Матвиенко, Дмитрию Неплюеву и Мехрону Мадаминову, они не определяли игру команды. Разве что последний отметился результативными действиями и запомнился болельщикам из Миасса.

«Что касается комплектации команды, то не секрет, что мы каждый сезон заходим в лигу с самым минимальным бюджетом и „Месси к нам не поедет“. Пришли все достойные новички, с определенным талантом. Будем строить боеспособный коллектив», — емко, но очень точно оценил трансферную компанию главный тренер «торпедовцев» Владимир Федоров.

К этим словам трудно что-то добавить. Исходя из финансовых возможностей, клуб из Миасса сработал хорошо. Слабее команда точно не стала, усилила ряд позиции. Вот только уровень двух лиг очень уж отличается. Причем, в группе «Серебро» сложно выбрать явных уж фаворитов. Возможно, будут иметь некоторое преимущество те команды, которые уже знают, что такое Вторая лига А. То есть 6 коллектив: 4 клуба ушедших на понижение из группы «Золото» плюс два «серебряных» неудачника осени-2023 — «Текстильщик» и «Авангард».

Миасскому «Торпедо» будет сложно, не будет ни одного проходного матча, в котором можно перевести дух или сыграть «в полноги». В каждой игре придется доказывать свою состоятельность и биться на пределе возможностей. Поэтому и задача клуба будет сводиться к тому, чтобы цепляться за очки в каждом матче. И если это позволит сохранить прописку в Лиге, то можно считать это успехом.

И что-то подсказывает, что эта команда в «серебре» не затеряется. Она заставит с собой считаться любому сопернику.

Фото: Дмитрий Елизаров, пресс-служба ФК «Торпедо».

Коллаж: Виталий Визаулин, ИА «Первое областное».

