Футбольный клуб «Торпедо» сыграл вничью в дебютном матче во Второй лиге А

Команда из Миасса разошлась миром с ФК «Калуга» — 1:1

Сегодня, 2 марта, свой первый матч в группе «Серебро» Второй лиги А провели футболисты миасского «Торпедо». В домашнем поединке южноуральцы сыграли вничью с ФК «Калуга». За 8 минут до финального свистка ответный гол забил Денис Замятин, который позволил «черно-белым» набрать первое результативное очко в турнире, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первый матч весенней части сезона-2023/24 миасское «Торпедо» предстояло сыграть с таким же дебютантом турнира. ФК «Калуга», как и южноуральская команда, одержал победу в своей группе Вторую лигу Б и добилось повышения в классе.

Первая половина игры прошла полностью под диктовку гостей. Игроки ФК «Калуга» взяли под контроль центр поля, охотно шли в прессинг и чаще угрожали воротам соперника. Особенно ощутимым их преимущество стало ближе к середине тайма.

Сначала Дмитрий Захаров дважды наносил опасные удары. В первом случае мяч пролетел в сантиметрах от штанги, во втором — надежно сыграл голкипер Роман Ковалев. Затем в аналогичной ситуации оказался Александр Голубцов. И снова мяч отказывался залетать в ворота. Напряжение нарастало, а гол назревал. На 40-й минуте гости после подачи со штрафного угодили в штангу — навес с фланга замыкал Евгений Игнатович.

Лишь под занавес тайма «черно-белые» смогли достойно ответить. Но после добивания Дмитрия Прутова хладнокровно сыграл голкипер гостей Артем Герасимов. Тем не менее калужцы еще до перерыва забили-таки первый гол сезона. Им удалась хорошая позиционная атака, которую точным дальним ударом из-за пределов штрафной завершил Даниил Князев — 0:1.

Тренерскому штабу «Торпедо» нужно было что-то придумывать в перерыве, вносить какие-то коррективы в игру. На 53-й минуте Владимир Федоров произвел тройную замену, выпустив на поле Ивана Мацигуру, Владислава Шпитального и Марка Аквазбу. Этот ход сработал. «Черно-белые» начали активнее играть в середине поля, забрали мяч и территорию. Правда, изменили свой тактический рисунок и гости, которые стали действовать вторым номером.

На 57-й минуте здорово разогнал атаку Мацигура, убежавший в контратаку. Он отдал пас на Шпитального, а тот очень уж картинно упал при контакте с соперником, надеясь заработать штрафной удар. Судья не купился на трюк, показав южноуральцу желтую карточку. К слову, рефери матча Алексей Лапатухин из Москвы отработал поединок на высочайшем уровне, грамотно и четко принимая все решения даже в спорных моментах. Например, он хорошо разобрался в ситуации и в падении в чужой штрафной Дениса Замятина, не указав на «точку».

Хозяева поля активно играли на флангах, где здорово смотрелись Дмитрий Кузьмин и все тот же Замятин. «Черно-белые» стали часто закидывать мячи в штрафную, и выглядело это очень перспективно. В двух случаях центральные нападающие едва не замкнули фланговые навесы. Гости хоть и прижимались к своим воротам, но периодически огрызались. Опасно бил из пределов штрафной Тимур Абдрашитов. Причем дважды.

А на 82-й минуте хозяева добились-таки своего. Дмитрий Прутов поборолся за мяч, сделав скидку головой на Дениса Замятина. Тот, развернувшись, точно и мощно пробил — 1:1. Автор забитого гола эффектно отпраздновал успех, забравшись на гору снега за периметром поля.

Пропустив, гости тут же бросились отыгрываться. Но было уже поздно. Дебютанты турнира разошлись миром — 1:1. ФК «Калуга» произвел мощное впечатление, показав очень качественную игру, особенно в первом тайме. «Торпедовцев» нужно похвалить за характер и старание. Поэтому ничейный результат — справедливый исход этого яркого и зрелищного матча. Хотя есть ощущение, что гости больше заслуживали победы.

Футбол. Леон — Вторая лига А. Группа «Серебро». 1-й тур.

2 марта. «Торпедо» (Миасс) — ФК «Калуга» — 1:1.

Голы: Даниил Князев, 45 (0:1), Денис Замятин, 82 (1:1).

Следующий матч в группе «Серебро» Второй лиги А миасское «Торпедо» также проведет на своем поле — 9 мая на Южный Урал пожалует «Текстильщик» из Иваново.