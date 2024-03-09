Футболисты миасского «Торпедо» потерпели первое поражение во Второй лиге

Южноуральская команда уступила на своем поле «Текстильщику» из Иваново — 1:2

Сегодня, 9 марта, футболисты миасского «Торпедо» уступили во Второй лиге А соперникам из «Текстильщика» со счетом 1:2. Южноуральский клуб провалил первый тайм, пропустив два безответных мяча. Во втором тайме «черно-белые» сыграли гораздо лучше, сократили разрыв в счете, однако спасти игру не удалось, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Неделей ранее футболисты «Торпедо» открывали весеннюю часть сезона-2023/2024 домашним матчем с ФК «Калуга». В том матче команды не выявили победителя, сыграв 1:1. Новый поединок южноуральцев, но с уже куда более опытным и искушенным соперником прошел по схожему сценарию.

«Торпедовцы» вновь провалили первый тайм. С чем это связано остается только догадываться, но команда проиграла центр поля. «Текстильщик» из Иваново, получив пространство, стал играть в удобном и комфортном для себя ключе. Однако до поры до времени хозяева поля сохраняли свои ворота в неприкосновенности.

А затем гостям удалось в течение пяти минут выстрелить «дуплетом». В обоих случаях в центре внимания оказался Алексей Евсеев. На 29-й минуте ему удался точный удар из-за пределов штрафной. А на 34-й минуте полузащитник гостей отметился результативной передачей: после подачи с углового хороший удар головой получился у Евгения Стешина.

У «черно-белых» за весь первый тайм были лишь два момента для взятия ворот. В одном случае на ударной позиции оказался Денис Замятин, но удар у лидера миасского клуба не получился. В другом Владислав Шпитальный вышел на хорошую позицию, однако пробил прямо во вратаря. Кстати, этот удар стал единственным у хозяев в створ ворот соперника.

Совсем другое «Торпедо» увидели зрители после перерыва. Главный тренер «автозаводцев» Владимир Федоров произвел двойную замену, выпустив на поле Валерия Федосюка и Алексея Амелина. Этот ход сработал: «черно-белые» взяли под контроль мяч и центр поля. Но сократили разрыв в счете благодаря индивидуальному мастерству Марка Аквазбы. Форвард хозяев, получив мяч, обыграл защитника, сблизился с вратарем и с острого угла «пыром» отправил мяч тому между ног. Гол-красавец на 51-й минуте вернул игре интригу.

У миассцев поймал какой-то кураж Иван Мацигура. Практически каждое действие хавбека «Торпедо» принималось правильное. Он старался обострять игру, в нужный момент брал ее на себя. Вот только не всегда партнеры по команде поддерживали его. На 69-й минуте он проверил голкипера гостей дальним ударом — плотным и хорошим. Тимофей Кашинцев был на месте.

На 70-й минуте «торпедовцы» произвели еще одну двойную замену, но уже в линии атаки. Но они уже не сработали в полной мере. Вышедшие на поле Владимир Ульяновский и Александр Давыденко игру не усилили и за 20 минут практически ничем не запомнились. Между тем, «черно-белые» могли и должны были сравнивать счет в матче после того, как Мацигура бил с острого угла под опорную ногу голкиперу. Тот среагировал на удар, мяч отскочил в центр штрафной, но Денис Замятин каким-то чудом не попал в ворота на добивании.

Гости в эти минуты и не думали о контратаках, прижатые к собственной штрафной. На 77-й минуте после подачи с углового опасно бил головой Семен Черепанов. Мяч просвистел в считанных сантиментрах над перекладиной. Казалось, вот-вот и соперник дрогнет. Но увы, «Текстильщик» дотерпел и одержал первую победу в чемпионате.

Футбол. ЛЕОН — Вторая лига А. Группа «Серебро». 2 тур.

9 марта. «Торпедо» (Миасс) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:2.

Голы: Алексей Евсеев, 29 (0:1); Евгений Стешин, 34 (0:2); Марк Аквазба, 51 (1:2).

В следующем матче «торпедовцы» сыграют в гостях — 18 марта им предстоит непростой выезд в Пятигорск к местному клубу «Машук-КМВ».