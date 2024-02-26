Футбольный клуб «Торпедо» выиграл зимний предсезонный турнир

Команда из Миасса завоевала Кубок Владимира Хитрина

Футболисты миасского «Торпедо» выиграли домашний предсезонный турнир, завоевав Кубок Владимира Хитрина. В решающем матче основная команда «черно-белых» разгромила со счетом 6:0 дублирующий состав миасского клуба. Команды «Челябинск-М» и «Академия футбола» из областного центра поделили третье место, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В предсезонном турнире, посвященном памяти футболиста Владимира Хитрина, приняли участие четыре команды: основной и резервный состав миасского «Торпедо», а также два коллектива из областного центра — «Челябинск-М» и «Академия футбола». Но вне конкуренции были команды «черно-белых».

Уже в полуфинале они обыграли своих оппонентов и в решающем матче определяли между собой звание сильнейшего. Впрочем, и в финале серьезной борьбы не получилось. Основная команда разгромила резервистов со счетом 6:0. Голами отметились Денис Замятин, Егор Поздняков, Евгений Черкес, Алексей Емельянов и дважды Владимир Ульяновский.

Предсезонный зимний футбольный турнир «Кубок Владимира Хитрина».

Полуфиналы:



«Торпедо» (Миасс) — «Академия футбола» (Челябинск) — 4:0.

«Торпедо-2» (Миасс) — «Челябинск-М» — 3:1.

Финал:

«Торпедо» (Миасс) — «Торпедо-2» (Миасс) — 6:0.

По итогам турнира были определены и лучшие игроки в разных амплуа. Так, индивидуальные призы получили Илья Игнатьев (вратарь, «Торпедо-2»), Максим Смирнов (защитник, «Торпедо-2»), Михаил Чумак (полузащитник, «Челябинск-М»), Владимир Ульяновский (нападающий, «Торпедо»). Лучшим игроком турнира был признан Егор Поздняков из миасского «Торпедо».

Уже на этой неделе, 2 марта, ФК «Торпедо» открывает новый футбольный сезон. В стартовом поединке во Второй лиге «А» (группа «Серебро») миасский клуб на своем поле сыграет с ФК «Калуга».