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/ «Команда не была готова». Герман Титов объяснил поражение «Трактора» от уфимцев

«Команда не была готова». Герман Титов объяснил поражение «Трактора» от уфимцев

«Черно-белые» должны исправиться в последнем матче Кубка Губернатора.
сегодня в 13:01
  |  Спорт

Игрокам «Трактора» в финале Кубка Губернатора Челябинской области по хоккею нужно будет выложиться на полную. Именно этого требует от них тренер Герман Титов. Как заметил наставник «черно-белых», в предыдущем матче против уфимской команды возникло ощущение неготовности к игре. Виной расслабленности «Трактора» был досрочный выход в финал соревнований.

Ребята, которых я сегодня выпускал, должны были доказывать, что достойны играть в основе. Я этого не увидел. Завтра разберем игру. Сейчас по горячим следам сложно говорить. Сегодня очень многое не получалось. Мы проигрывали все единоборства, а единоборства в современном хоккее — очень важная деталь. Если проигрываешь единоборства — мало владеешь шайбой, а мало владеешь шайбой — мало создаешь моментов. — сообщил Герман Титов в интервью.

Многие болельщики ругали вратаря Владислава Сухачева, пропустившего 4 гола от «Салавата Юлаева». Герман Титов, однако, заявил, что вина за произошедшее лежит на всей команде.

Напомним, 17 августа «Трактор» уступил «Салавату Юлаеву» 4 очка. Однако сегодня челябинская команда может взять реванш. Встреча с уфимцами пройдет в 17:00. Смотрите решающий матч на «Онлайн ТВ».

Кроме того, в матче за 3 место сошлись «Металлург» и «Авангард». Старт игре дали в 13:00.

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