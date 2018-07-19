/ «Нефтехимик» намерен взять реванш у «Трактора» после поражения в плей-офф

Андрей Назаров рассказал о противостоянии с уральскими клубами.

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров рассказал об амбициях своего клуба на предстоящий сезон. После поражения от «Трактора» воспитанник челябинского хоккея намерен отыграться. Сейчас команда отправляется на подготовку в Финляндию, где проведет контрольный матч с «черно-белыми».

Мы все же больше, наверное, будем спорить с «Ак Барсом», это уже исторически так сложилось, и с «Трактором». Я так это вижу, по крайней мере. «Нефтехимик» в серии плей-офф проиграл «Трактору», но мы будем пытаться взять реванш. Что касается «Автомобилиста», то это, безусловно, сильная, хорошо укомплектованная команда, многих ребят знаю лично, некоторые ушли туда от нас. Не думаю, что игра против них будет суперпринципиальной, но в то же время борьбу за 6 очков никто не отменял. — рассказал главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров.

Напомним, четвертый матч серии плей-офф 2017/2018 челябинского «Трактора» и нижнекамского «Нефтехимика» стал самым боевым. Подопечные Андрея Назарова устроили настоящее побоище, чтобы преломить ход серии. Количество рукопашных стычек, нарушений и удалений превысило все допустимые нормы.