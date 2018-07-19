Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.9 +0.46 73.13 -0.11
Челябинск
сейчас
 
+19 °C
завтра
 
+21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Нефтехимик» намерен взять реванш у «Трактора» после поражения в плей-офф

«Нефтехимик» намерен взять реванш у «Трактора» после поражения в плей-офф

Андрей Назаров рассказал о противостоянии с уральскими клубами.
сегодня в 11:43
  |  Спорт

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров рассказал об амбициях своего клуба на предстоящий сезон. После поражения от «Трактора» воспитанник челябинского хоккея намерен отыграться. Сейчас команда отправляется на подготовку в Финляндию, где проведет контрольный матч с «черно-белыми».

Мы все же больше, наверное, будем спорить с «Ак Барсом», это уже исторически так сложилось, и с «Трактором». Я так это вижу, по крайней мере. «Нефтехимик» в серии плей-офф проиграл «Трактору», но мы будем пытаться взять реванш. Что касается «Автомобилиста», то это, безусловно, сильная, хорошо укомплектованная команда, многих ребят знаю лично, некоторые ушли туда от нас. Не думаю, что игра против них будет суперпринципиальной, но в то же время борьбу за 6 очков никто не отменял. — рассказал главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров.

Напомним, четвертый матч серии плей-офф 2017/2018 челябинского «Трактора» и нижнекамского «Нефтехимика» стал самым боевым. Подопечные Андрея Назарова устроили настоящее побоище, чтобы преломить ход серии. Количество рукопашных стычек, нарушений и удалений превысило все допустимые нормы.

Хоккей
Прямая трансляция открытой тренировки челябинского «Трактора» на 1obl.tv
17.07.2018
Прямая трансляция открытой тренировки челябинского «Трактора» на 1obl.tv
Общество
Евгений Кузнецов вернулся в челябинский «Трактор»
14.07.2018
Евгений Кузнецов вернулся в челябинский «Трактор»
Хоккей
Хоккеисты «Трактора» проверили здоровье перед новым сезоном. Видео
  
13.07.2018
Хоккеисты «Трактора» проверили здоровье перед новым сезоном. Видео
Хоккей
Челябинский «Трактор» поднялся на 14 строчек в рейтинге лучших клубов Европы
12.07.2018
Челябинский «Трактор» поднялся на 14 строчек в рейтинге лучших клубов Европы
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Участникам проекта «Лица» дадут три минуты, чтобы удивить жюри
сегодня в 12:46
Участникам проекта «Лица» дадут три минуты, чтобы удивить жюри
Общество
Миасский футболист сделал предложение своей избраннице во время матча
  
сегодня в 12:36
Миасский футболист сделал предложение своей избраннице во время матча
Происшествия
Эмигрантку из США убили в Магнитогорске, чтобы оплатить ее машиной долги
сегодня в 12:07
Эмигрантку из США убили в Магнитогорске, чтобы оплатить ее машиной долги
Спорт
«Нефтехимик» намерен взять реванш у «Трактора» после поражения в плей-офф
сегодня в 11:43
«Нефтехимик» намерен взять реванш у «Трактора» после поражения в плей-офф
Общество
Свободный Wi-Fi и указатели на китайском языке повысят турпоток на Южный Урал
сегодня в 11:38
Свободный Wi-Fi и указатели на китайском языке повысят турпоток на Южный Урал
Общество
Более 50% жителей Челябинска готовы к сортировке мусора перед утилизацией
сегодня в 10:43
Более 50% жителей Челябинска готовы к сортировке мусора перед утилизацией
Общество
У олимпийского чемпиона Мансура Исаева родилась дочь
сегодня в 10:14
У олимпийского чемпиона Мансура Исаева родилась дочь
Общество
Южноуралец перегоняет подаренный Тимати «Гелендваген» на родину в Троицк
  
сегодня в 10:04
Южноуралец перегоняет подаренный Тимати «Гелендваген» на родину в Троицк
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6