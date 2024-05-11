Алексей Текслер поздравил челябинскую тхэквондистку с победой на чемпионате Европы

Соревнования прошли в Сербии

Накануне челябинская тхэквондистка Татьяна Минина завоевала золотую медаль чемпионата Европы, который прошел в Сербии. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил спортсменку и поблагодарил ее за то, что она так достойно представила Южный Урал.

«Татьяна, поздравляю с блистательной победой! Четыре победных поединка на чемпионате в Белграде снова привели вас на пьедестал почета. И это еще раз доказывает, что для настоящего таланта нет никаких преград! Вы достойно представили родную область, где тхэквондо становится все более популярным. Тем более, что теперь в Челябинске есть отличная тренировочная база — уникальный центр тхэквондо»,— поздравил Алексей Текслер.

Также губернатор поблагодарил наставников спортсменки и выразил уверенность в том, что это не последняя ее победа.

Отметим, это уже шестой титул чемпионки Европы в карьере Татьяны Мининой.