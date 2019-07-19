В Челябинске пройдут соревнования по экстремальным видам спорта

Участники буду соревноваться в двух категориях.

В субботу, 20 июля, на главной площади Челябинска пройдет официальное открытие скейт-парка. В программе предусмотрены соревнования по скейтбордингу и ВМХ — велосипедному мотокроссу.

«В соревнованиях примут участия любители. Спортсмену будет даваться одна попытка, минута или полторы в зависимости от дисциплины. По решению судей после первой попытки, пять человек выходят в финал», – рассказал корреспонденту «Первый областной» Антон Янченко, президент федерации скейтбординга Челябинской области.

Зрителей ждет кухня от гастро-бара «Brothers», а победители получат призы от магазина «StreetLab». Само мероприятие организовано при поддержке администрации города Челябинска, управления по физической культуре, спорту и туризму, а также Федерации скейтбординга по Челябинской области.

Напомним, скейт-парк на площади города открылся только на этой неделе, но челябинские экстремалы уже успели опробовать новое место. На площадке в 2000 квадратных метров разместились разгонки, перила, пирамиды, ступеньки и другие фигуры для выполнения трюков. Парк будет работать каждый день до 31 августа.