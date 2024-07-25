Социальный проект «Челябинская область — большая семья» получил второе имя

Жители региона стали называть его семейным фестивалем

Продолжает свой путь по городам и районам региона передвижной фестиваль «Челябинская область — большая семья». Накануне он побывал еще в двух точках Южного Урала — Верхнеуфалейском округе и Сосновском районе. Участники и гости мероприятий уже дали второе имя фестивалю, называя его семейным, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Фестиваль для южноуральцев — это хорошая возможность встретиться, пообщаться и напрямую задать вопросы специалистам различных ведомств. Кроме того, здесь представлена культурная и развлекательная программа. Поэтому, как правило, приходят сюда семьями — люди разных возрастов могут найти что-то полезное для себя. Поэтому они и называют фестиваль семейным», — полагает министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Фестиваль «Челябинская область — большая семья» — это уникальный проект, инициатором которого выступило правительство региона. В течение полутора месяцев большая команда, в которую входят представители различных ведомств, посетит 44 города нашей области. Жители могут задать вопрос органам власти, получить консультацию врача и измерить давление, сделать ЭКГ, узнать о социальных выплатах и пособиях, принять участие в мастер-классах, увидеть виртуальные экскурсии и просто присоединиться к культурным и творческим конкурсам.

Тематические площадки фестиваля были представлены уже в четырех городах и районах Челябинской области. После Кунашака и Нязепетровска большая команда организаторов прибыла в Верхней Уфалей и Сосновский район. И уже можно обратить внимание, какие площадки пользуются у южноуральцев наибольшим спросом. Среди самых востребованных — зоны, в которых жители региона могут обратиться с актуальными вопросами к представителям социальных отношений.

Площадка Минсоца разделена на несколько секторов: детского телефона доверия, психологических консультаций, активностей и консультирования о мерах соцподдержки.

«Наша площадка называется „Психолог всегда на связи“. Мы рассказываем о детском телефоне доверия и дарим сувениры, на которых указана вся информация. Родители вместе со своими детьми могут сыграть в игру, где необходимо найти 20 слов, обозначающих чувства, которые испытывает ребенок», — рассказала пресс-службе Минсоца заведующая информационно-методическим отделением Верхнеуфалейского семейного многофункционального центра Екатерина Дронова.

Специалист, работающий на телефоне доверия, — это проводник, который помогает не только детям, но и взрослым преодолеть сложную ситуацию. При обращении ребенок или взрослый имеет право сохранить в тайне свое имя и любую другую информацию. Все общение со специалистами происходит строго конфиденциально.

Одновременно на площадке Минсоца проходит сразу несколько активностей, которые организовали специалисты Верхнеуфалейского семейного многофункционального центра: нейроигры, кляксографии, тимбилдинг, песочная терапия и мир метафоры.

«Думаю, многие со мной согласятся, что в Верхнеуфалейском городском округе — одна из самых сильных в области система социальной защиты населения. Два года назад Челябинская область вошла в состав субъектов, где смогли открыть семейные многофункциональные центры, и один из них появился именно в Верхнем Уфалее. У системы соцзащиты большой ресурс, потому что здесь работают настоящие профессионалы», — отметила министр социальных отношений Ирина Буторина.

Отметим, что в передвижном фестивале «Челябинская область — большая семья» принимают участие и другие региональные министерства. Любой желающий может обратиться с вопросами к представителям ведомств.

Фестиваль одновременно движется по двум параллельным маршрутам — северному и южному направлениям. 28—29 июля площадки фестиваля откроются в Коркино и Снежинске.