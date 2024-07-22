В селе Кунашак стартовал фестиваль «Челябинская область — большая семья»

Уникальный проект пройдет в 44 городах и селах Южного Урала

Сегодня, 22 июля, в Кунашаке и Нязепетровске стартовал уникальный для региона передвижной фестиваль «Челябинская область — большая семья». С 22 июля по 4 сентября жители 44 населенных пунктов Южного Урала смогут получить консультации специалистов региональных ведомств, увидеть выступления артистов, посетить ярмарку ремесленников и приобщиться к здоровому образу жизни на подготовленных площадках. Наши корреспонденты делятся атмосферой большого события из села Кунашак.

Передвижной фестиваль по городам и селам Челябинской области проходит в двух направлениях. Автопоезда отправились по двум маршрутам: один посетит населенные пункты северной части региона, другой — южной. Таким образом, фестиваль будет проходить одновременно в двух точках. Сегодня уникальный проект стартовал в Нязепетровске и Кунашаке.

Региональные министерства и ведомства подготовили несколько тематических площадок и интерактивных зон. На них жители Челябинской области могут получить консультации специалистов по вопросам здравоохранения, образования, социальных отношений, физической культуры и спорта, культуры, молодежной политики и трудоустройства. Кроме того, для южноуральцев работает мобильная приемная губернатора, где каждый может оставить обращение к главе региона.

«Фестиваль вызывает большой интерес у местных жителей. Даже несмотря на дождливую погоду, на центральной площади села Кунашак многолюдно. Спросом пользуется мобильная приемная губернатора, люди хотят обратиться к главе региона с интересующим их вопросом. Много жителей располагаются у площадки министерства здравоохранения Челябинской области», — передает наш корреспондент Марина Власова.

Все желающие могут также приобщиться к здоровому образу жизни. Региональный Минспорт подготовил площадки для выполнения нормативов ГТО. В выполнении физических упражнений активно участвуют школьники. Некоторые из них уже получили первые в своей жизни значки ГТО.

Отметим, что здесь же, на главной площади, выступают творческие коллективы. В каждом населенном пункте южноуральцы смогут принять участие в мастер-классах, увидеть фотовыставку и посетить показ фильма о Челябинской области.

В торгово-ярмарочной зоне свою продукцию представят ремесленники и мастера народных промыслов Южного Урала. Фестиваль «Челябинская область — большая семья» организован правительством региона.