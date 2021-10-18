В Златоусте с 24 по 26 октября, на базе Центра олимпийской подготовки «Уралочка», состоится финал Кубка России по водному поло. В нем участвуют восемь сильнейших клубов страны, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
В розыгрыше Кубка участвуют восемь сильнейших клубов страны: «СКИФ-ЦОП «Москомспорта» (Москва), «Диана» (Санкт-Петербург), «Спартак-Волгоград», «Штурм-2002» (Московская область), «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Кириши), «ЮГРА» (Ханты-Мансийск), «Буревестник» (Нижегородская область) и «Динамо-Уралочка ЗМЗ» (Златоуст). Начиная со стадии четвертьфинала, команды по олимпийской системе пройдут путь до главного трофея турнира. Южноуральская команда стартует 24 октября матчем с нижегородским «Буревестником».
Перед началом соревнований пройдет Кубок Главы Златоуста. Он станет своего рода соревнованием, предваряющим официальные старты. Состоится турнир с 21 по 23 октября, участие в нем примут четыре коллектива: «Динамо-Уралочки» и команды из Ханты-Мансийска, Волгограда и Московской области. А после Кубка России 28 октября стартует первенство России среди девушек до 16 лет. Молодежный состав «Уралочки» начнет свой путь за золотыми наградами страны.
Напомним, что новый чемпионат Суперлиги России среди женских команд сезона 2020/21 стартует в начале ноября. И не за горами старт нового сезона ватерпольной Евролиги, где коллектив из Златоуста также нацелен на завоевание наград.
Автор: Степан Тимощук.
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