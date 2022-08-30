В Анапе прошли Всероссийские соревнования среди студентов по пляжному волейболу. Челябинскую область представляли студенты УралГУФКа. Женская пара Евгении Аликиной и Ксении Сахновой завоевала бронзовые медали, сообщает региональный Минспорт.
Спортсменов УралГУФКа на правах победителей и призеров регионального отборочного этапа представляли одна мужская и две женские пары. В мужской сетке представители УралГУФКа Матвей Базанов и Егор Сосков заняли 7-е место. В женской сетке первая пара — Евгении Аликиной и Ксении Сахновой — завоевала бронзовые медали, а вторая пара — Марины Пленкиной и Ольги Серебрянниковой — заняла шестое место.
Первый опыт такого уровня прошел продуктивно. Несмотря на палящее солнце, сильный морской ветер, которые вносили свои коррективы в игру, ребята получили прекрасный опыт. Напомним, что челябинские волейболистки выбыли из борьбы за медали на Всероссийской спартакиаде. Пара Ирина Ярчихина / Яна Головницкая уступила в первом раунде плей‑офф.
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