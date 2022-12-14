Челябинские фигуристы получат больше времени для тренировок на льду ДС «Юность»

Занимающиеся там хоккейные команды города переедут в строящиеся новые ледовые спорткомплексы

Проблема нехватки льда для организации тренировочного процесса у фигуристов Челябинска в ближайшее время будет решена. Они получат больше времени для занятий во дворце спорта «Юность» после того, как будут введены в эксплуатацию два новых ледовых комплекса — регцентр по хоккею и тренировочный каток «Трактор». Там станут заниматься челябинские хоккейные команды. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер во время прямой линии с жителями Челябинской области.

В ходе прямой линии главе региона позвонила мама одной из спортсменок, занимающихся фигурным катанием. По ее словам, детям не хватает ледовой подготовки, им негде тренироваться. В миллионном городе не так много соответствующих спортивных объектов, а если и есть, то большую часть времени на них занимаются хоккеисты.

Алексей Текслер напомнил, что жители региона любят фигурное катание. Это показал чемпионат России и юниорский Гран-при, которые проходили в южноуральской столице в арене «Трактор». Есть также и хорошие отношения с руководителями Федерации фигурного катания России, которые доверяют Челябинску проводить крупные соревнования. Между тем спортсменов высокого уровня в регионе немного. Поэтому губернатор заверил, что у перспективных мальчишек и девчонок в скором времени появится возможность проводить своевременный учебно-тренировочный процесс.

«Мы активно строим ФОКи с искусственным льдом в разных уголках области. Что касается Челябинска, то готовится к запуску тренировочный каток «Трактор», на Северо-Западе также завершается строительство Регионального центра по хоккею. Мы планируем, что в эти спортивные объекты переедут ряд наших хоккейных команд, в том числе и женский клуб „Белые медведицы“. Таким образом, наши фигуристы смогут проводить полноценные тренировочные занятия на базе дворца спорта „Юность“», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор дал поручение администрации Челябинска и региональному Минспорту проработать решение этого наболевшего вопроса у представителей фигурного катания. И взял ситуацию под личный контроль.