В Челябинске открыли продажу билетов на чемпионат России по фигурному катанию

Соревнования пройдут с 21 по 24 декабря в ледовой арене «Трактор»

Организаторы чемпионата России по фигурному катанию на коньках объявили о старте продажи билетов на событие. На челябинском льду выступят сильнейшие спортсмены страны, которые разыграют четыре комплекта наград. Статусное спортивное событие пройдет в арене «Трактор» с 21 по 24 декабря, сообщает региональный Фонд поддержки спорта.

Челябинск не раз принимал у себя чемпионаты России по фигурному катанию. В этом году национальный турнир с участием сильнейших спортсменов страны пройдет в южноуральской столице в четвертый раз.

На соревнованиях в ледовой арене «Трактор» выступят лидеры сборной России, звезды мирового фигурного катания. Они разыграют комплекты наград в четырех видах программы: мужском и женском одиночном катании, танцах на льду и состязаниях спортивных пар. Кроме того, состоятся и показательные выступления фигуристов.

Организаторами турнира выступят Федерация фигурного катания на коньках России, Фонд поддержки спорта и Федерация фигурного катания на коньках Челябинской области. Соревнования пройдут при поддержке губернатора Челябинской области.

Возрастное ограничение: 6+