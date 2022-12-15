Сегодня, 15 декабря, на горнолыжном курорте «Солнечная долина» прошла заключительная гонка Кубка России по горнолыжному спорту. В командных соревнованиях приняли участие 13 команд, победу одержала сборная Сахалинской области, сообщается на сайте Федерации горнолыжного спорта России.

Серебряные медали добыла команда из Москвы, а третье место осталось за Калужской областью. Кубок России продолжится в южноуральском городе Куса в центре активного отдыха «Евразия». Спортсмены выйдут на старт 17 декабря в дисциплине слалом-гигант.

Добавим, что ранее на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе разыграли комплекты наград Кубка России по сноуборду. Серебро в параллельном слаломе завоевал Ярослав Степанко из Златоуста.