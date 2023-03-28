Горнолыжные курорты Челябинской области закрывают зимний сезон

Финальные мероприятия прошли на «Завьялихе», в ближайшие выходные уйдут на летние каникулы «Солнечная долина» и «Банное»

В Челябинской области завершается зимний горнолыжный сезон: одни курорты уже ушли на летние каникулы, другие планируют это сделать в ближайшее время. По этому поводу они устраивают праздничные мероприятия на своей территории, в том числе бесплатный спуск со склонов гостей курорта в костюмированных нарядах. Накануне такое шоу устроили на ГЛК «Завьялиха», в ближайшие выходные аналогичные фестивали пройдут на «Банном» и «Солнечной долине».

Подобные события с нетерпением ждут все любители горнолыжных видов спорта, постоянные посетители курортов. В честь закрытия зимнего сезона руководство комплексов дает им возможность бесплатно покататься со склонов, но с обязательным условием — сделать это нужно в необычном виде. Для этого подойдут купальный или карнавальный костюмы, чем больше выдумки и импровизации — тем лучше. Ну и, конечно, такие события не обходятся без праздничной развлекательной программы со множеством конкурсов, шуток и розыгрышей.

В минувший уик-энд официально закрылся горнолыжный сезон на ГЛК «Завьялиха». В ближайшие выходные, 1 апреля, попрощаются с курортами до следующей зимы на «Солнечной долине» и «Банном». В первом случае посетители комплексов примут участие в «Отжиг-фесте», во втором — в первоапрельском спуске «Пионер-SKI». По традиции самыми зрелищными обещают стать заезды через специально оборудованные у подножия склонов бассейны.

Отметим, что 25 марта праздничные заезды в честь закрытия горнолыжных сезонов прошли по склонам курортов «Аджигардак» в Аше. Сегодня часть склонов закрывается на ГЛК «Евразия» в Кусинском районе.

В Челябинской области около двух десятков сертифицированных горнолыжных курортов, наиболее востребованы из них и располагают развитой инфраструктурой тринадцать. Среди них «Солнечная долина» и «Райдер (оба — Миасс), «Абзаково» и «Банное» (оба — Магнитогорск), «Аджигардак» (Аша), «Евразия» (Куса), «Завьялиха» (Трехгорный), «Вишневые горы» (Каслинский район), «Спорт-Экстрим» (Златоуст), «Егоза» (Кыштым), «Моховая» (Куса), «Уральские зори» (Чебаркуль) и «Миньяр» (поселок Миньяр).