Горнолыжник из Миасса стал призером Кубка России по горнолыжному спорту

Семен Челмакин завоевал бронзу в слаломе на соревнованиях в Кусе

В горнолыжном центре «Евразия» в Кусе завершился пятый этап Кубка России по горнолыжному спорту. В дисциплине «слалом» бронзовым призером стал Семен Челмакин из Миасса. Это уже второй подиум южноуральского спортсмена в текущем сезоне, сообщается на сайте Федерации горнолыжного спорта России.

Накануне, на четвертом этапе, сильнейшие горнолыжники состязались на миасском ГК «Солнечная долина». А теперь прибыли в Кусу, чтобы побороться за кубковые очки. В общей сложности на старт ЦАО «Евразия» вышли более 150 спортсменов (73 женщины и 82 мужчины), которые разыграли награды в пяти видах программы.

В день проведения состязаний по слалому в Кусе плюсовые температуры сменились резким похолоданием. Поэтому на участках трассы снег превратился в лед. При этом участникам мешал показать хорошие результаты и порывистый ветер. Как итог — больше половины спортсменов уже в первом заезде сошли с дистанции.

К этим переменчивым условиям хорошо адаптировался южноуральский горнолыжник Семен Челмакин. Он на стабильно высоком уровне выступил в двух заездах и показал итоговый третий результат. Уверенную победу здесь одержал 26-летний спортсмен из Московской области Семен Ефимов, серебро у Павла Трихичева из Санкт-Петербурга. В аналогичной дисциплине среди женщин не было равных участнице Олимпийских игр Марии Шкановой из Беларуси. Серебро у Анастасии Горностаевой из Москвы, замкнула тройку призеров Софья Крохина из Сахалинской области.

Отметим, что для спортсмена из Миасса это уже второй подиум в сезоне на этапах Кубка России. Ранее он показал третий результат на третьем этапе в Полярных Зорях (Мурманская область). И вновь призовое место у Семена Челмакина было в слаломе.