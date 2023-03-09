Горнолыжник из Миасса завоевал бронзу на первенстве России

Семен Челмакин стал призером в слаломе-гиганте

В Южно-Сахалинске завершили сезон сильнейшие горнолыжники страны. На склонах курорта «Горный воздух» прошли три совмещенных старта — чемпионат России, финал Кубка страны и первенство России. Бронзовым призером соревнований среди юниоров стал горнолыжник из Миасса Семен Челмакин, он показал третий результат в слаломе-гиганте, сообщает Федерация горнолыжного спорта России.

19-летний спортсмен из Миасса на соревнованиях в Южно-Сахалинске выступил во всех видах состязаний — чемпионате России и финале Кубка страны среди взрослых, а также первенстве России среди юниоров. Семену Челмакину удалось проявить себя в дисциплине «слалом-гигант». Он финишировал третьим на первенстве России, уступив Ивану Мизинцеву из Санкт-Петербурга и Сергею Ли из Красноярского края.

Достойно южноуралец выступил и в соперничестве с опытными спортсменами — лидерами национальной команды. Так, он вошел в десятку лучших на финале Кубка России, а также занял 7-е место по итогам чемпионата страны.

Напомним, что в текущем сезоне Семен Челмакин уже становился призером одного из этапов Кубка России. На соревнованиях в Кусе, прошедших в декабре 2022 года, миасский горнолыжник стал обладателем бронзовой медали.